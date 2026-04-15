Suomalaistähti Mikael Granlundin edustama Anaheim Ducks on menettänyt huippuotteensa kauden kriittisimmällä hetkellä. Nyt sitä uhkaa raju pudotuspelikohtalo.

Maaliskuun lopulla Anaheim Ducks keikkui NHL:ssä Tyynenmeren divisioonan kärjessä, mikä takaisi sille kotiedun ainakin kahdelle pudotuspelikierrokselle.

Paljon on kuitenkin muuttunut. Yhdeksästä viime pelistään Ducks on voittanut vain yhden, ja se on länsilohkon pudotuspelijoukkueista selvästi heikoimmassa tuloskunnassa. Anaheimin pudotuspelipaikka – sille ensimmäinen kahdeksaan vuoteen – on varma, mutta joukkuetta uhkaa putoaminen divisioonan kolmen kärjestä jopa huonommalle villi kortti -paikalle.

Äkkiseltään tämä ei kuulosta isolta ongelmalta, mutta jos Ducksille näin kävisi, se kohtaisi heti pudotuspelien avauskierroksella liigan ykkösjoukkueen Colorado Avalanchen. Se siis joutuisi kaaviossa puolelle, jossa ovat Coloradon lisäksi Keskisen divisioonan muutkin hirmuryhmät Dallas Stars ja Minnesota Wild.

Pysyminen divisioonan kärkikolmikossa olisi siis arvokasta. Tuolloin sen mahdollisia avausvastustajia olisivat esimerkiksi Vegas ja Edmonton – nekin tasokkaita nippuja, mutta eivät ennakolta Coloradon kaltaisia jättihaasteita.

Runkosarjan päätöskierros, jota pelataan Tyynenmeren divisioonan joukkueiden kohdalla kahtena seuraavana yönä Suomen aikaa, on panoksiltaan valtava. Myös Edmonton voi vielä pudota villi kortti -paikoille.