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93 metrin keihäshirmu vajosi vuosiksi unohduksiin – virittelee nyt hirmutemppua: "Tämä on vain valmistelua" Vuonna 2019 Thomas Röhler heitti vielä kelpo keihäskaaria. Sen jälkeen alkoivat ongelmat. 2019 Getty Images Julkaistu 07.06.2026 07:02 Ossi Karvonen ossi.karvonen@mtv.fi ossikarvonen Emma Hyyppä, Rooma emma.hyyppa@mtv.fi Saksalainen keihäshirmu Thomas Röhler, 34, on löytänyt heittämisen ilon vaikeiden terveyshuolien jälkeen ja tähtää tosissaan Los Angelesin vuoden 2028 kesäolympialaisiin. Thomas Röhlerin muistaa jokainen vähänkään keihäänheittoa seurannut suomalainen. Yksi syy muistikuviin on saksalaisen 91,28 metriä kantanut hirmukaari Paavo Nurmi Gamesissa kesällä 2016. Se pysyi kisaennätyksenä neljän vuoden ajan. Muistissa on myös se, että Röhler oli maailman paras keihäänheittäjä vuosina 2016–2018. Hän ylitti jokaisella kaudella 90 metrin rajan, heitti ennätyksensä 93,90 (kaikkien aikojen kolmostulos) ja voitti olympiakultaa sekä Euroopan mestaruuden. Thomas Röhlerin uran toinen arvokisavoitto tuli Berliinin EM-näyttämöllä vuonna 2018. Olympiakultaa hän saavutti Riossa 2016.2018 Getty Images Syyskuusta 2019 huhtikuuhun 2024 ulottuvalla ajanjaksolla Röhler ei kuitenkaan kertaakaan ylittänyt 80 metriä niissä harvoissa kisoissa, joihin hän tuli viivalle. Keihäänheiton seuraajatkin ehtivät unohtaa koko miehen, kun esimerkiksi Röhlerin maanmies Johannes Vetter mätti hirmutuloksia liukuhihnalta. Röhler avasi näitä vuosia MTV Urheilulle Rooman Timanttiliiga-kisan yhteydessä torstai-iltana. Alamäki alkoi valmistautumisesta Tokion olympialaisiin, jotka järjestettiin koronapandemian takia vuoden jälkijunassa kesällä 2021. Röhler puhuu isoista riskeistä harjoittelussa.

Keihäänheittäjä Thomas Röhler tähtää 2028 olympialaisiin | MTV Uutiset

– Selässäni tapahtui jotain. Paha selkävamma. Valitsimme pidemmän tien, enkä mennyt leikkaukseen.

– Tällä oli valtaisa vaikutus pönkkäjalkaani. Minun piti löytää uudestaan luotto tukijalkaani. Jokainen, joka tietää jotain keihäänheitosta, ymmärtää sen, ettei heittämisestä tule mitään ilman pönkkää, Röhler kommentoi MTV Urheilulle.

Vuosilta 2021 ja 2022 Röhlerin tilastoissa on merkinnät yhteensä vain neljästä kilpailusta. Keppi lensi parhaimmillaan 72 metriä toukokuussa 2022.

Röhlerin kertoman mukaan vuosina 2023 ja 2024 heittäminen alkoi tuntua jo ihan hyvältä, kunnes tuli uusi takaisku. Keihäshirmu sai borrelioosin hyönteisen puremasta puutarhassaan.

– Se piti minut sivussa noin puoli vuotta. Sen jälkeen kaikki on ollut hyvin, ja täällä ollaan.

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Vuonna 2019 Thomas Röhler heitti vielä kelpo keihäskaaria. Sen jälkeen alkoivat ongelmat.2019 Getty Images

Kuluvalla kaudella Röhler on ehtinyt jo heittää pisimpiä kaariaan sitten vuoden 2019. Nairobissa huhtikuussa arvokisavoittaja kiskaisi 83,33 metriä, Rooman Timanttiliigassa vajaat 83 metriä.

– Asiat menevät jatkuvasti paremmin. Nautin jälleen heittämisestä. Kehoni tietää taas, mitä se on tekemässä.

Röhler alleviivaa terveyden tärkeyttä. Hän myös kokee, että hänen huippuvuosiensa kulmakivi, vakaus, on palaamassa hänen heittämiseensä.

Menestysmielessä hukatut vuodet kasvattivat Röhlerin henkistä pääomaa. Hän oli itsekin kyseenalaistanut heittämisen mielekkyyttä.

– Tajusin noina vuosina, etten tee tätä vain voittojen takia, vaan sen takia, että rakastan kilpailemista. Kun heitin kilpailussa 74–75-metrisiä, ihmiset kyselivät minulta, että miksi teen näin itselleni ja heille. Korostin sitä, etten tee tätä heidän, vaan itseni takia.

– Olen iloinen, että tein näitä ratkaisua. Nyt voin taas nauttia, Röhler toteaa.

Elämää maatilalla, olympialaiset mielessä

Thomas Röhler tositoimissa elokuussa 2025.IMAGO/Kessler-Sportfotografie/ All Over Press

Röhler puhuu myös tasapainoisesta elämästään, jossa keihäänheittoammattilaisuus on vain yksi osa.

Hän elää maatilalla pienessä kylässä kumppaninsa ja 5-vuotiaan poikansa kanssa. Keihäänheiton ohella hän muun muassa pitää luentoja johtajuudesta.

– En ole urheilija 24 tuntia vuorokaudessa. Uskon, että tämä on auttanut minua jatkamaan, sillä elämäni olisi kunnossa, vaikka laittaisin keihäät syrjään.

Kilpailutilanteista Röhler nauttii kuitenkin edelleen. Siellä hän on tavannut myös uuden sukupolven heittäjiä, kuten Roomassa huiman 92,62-metrisen kaaren nakanneen srilankalaisen Rumesh Tharanga Pathiragen.

– Tutustuimme Nairobissa, ja hän sanoi minulle, että olin hänen sankarinsa. Minulla oli samantyylisiä hetkiä Andreas Thorkildsenin ja Tero Pitkämäen kanssa, kun he vielä heittivät. On hienoa nähdä, miten sukupolvet limittyvät tässä lajissa.

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0:51 Katso: Rumesh Tharanga Pathirage täräytti hirmuheiton Roomassa.

Röhler hämmästeli Roomassa, miksi Paavo Nurmi Gamesissa ei tänä vuonna heitetty miesten keihäskisaa, mutta arveli syyksi tiukan kansainvälisen kisaohjelman. Huippuheittäjät ovat nimittäin olleet kiinni Timanttiliigassa.

Ensi vuonna Röhler haluaisi heittää Turussa. Sitäkin pidemmän ajan tavoite on tiedossa.

– Tähtäimeni on vuodessa 2028. Kaikki tämä on vain valmistelua siihen, Röhler summaa viitaten kesäolympialaisiin.

Ossi Karvonen MTV Uutiset Ossi Karvonen työskentelee MTV Uutisissa urheilutoimittajana. Karvoseen voit olla yhteydessä esimerkiksi juttuvinkkeihin liittyen. Sähköposti: ossi.karvonen@mtv.fi.