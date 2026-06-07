Armeniassa äänestys maan parlamenttivaaleissa on alkanut. Vaaleihin valmistautumista ovat varjostaneet Venäjän voimakkaat vaikutusyritykset.
Venäjä on asiantuntijoiden mukaan yrittänyt vaikuttaa vaalitulokseen poikkeuksellisen voimakkaasti.
Se on julkaissut suuren määrän valeuutisia mustamaalatakseen pääministeri Nikol Pashijania, joka on pyrkinyt lähentämään Armenian suhteita Euroopan unioniin.
Venäjä on kiistänyt pyrkivänsä puuttumaan vaaleihin.
Mielipidemittausten mukaan pääministerin puolue olisi voittamassa vaalit.