Aatu Rädyn edustamassa Vancouver Canucksissa on rytissyt oikein kunnolla kauden päättymisen jälkeen. Suomalainen ottaa tilanteen rennosti.
Lue myös: Varmistus: Mikael Granlund heti kaukaloon – tämä mies sysätään tieltä
NHL.n runkosarjassa vain 58 pistettä – koko porukasta vähiten – keränneessä Canucksissa on sittemmin pistetty johto-osastoa vaihtoon. Kuukausi sitten GM Patrik Allvin sai potkut.
Eilen tiistaina uusi urheilupomo Ryan Johnson aloitti muutosjohtamisen reippaasti ja kenki päävalmentaja Adam Footen. Samassa ulos pistettiin myös apumiehet Scott Young, Kevin Dean ja Brett McLean.
23-vuotiaalla Aatu Rädyllä on takanaan uransa ensimmäinen täyspainotteinen NHL-kausi. Hän tahkoi Vancouverissa 66 ottelua. Leijonien kolmoskentän keskellä pelaava oululaislähtöinen hyökkääjä kertoo lukeneensa työnantajansa kovista ratkaisuista hieman yllättäen Instagramin kautta.
– En osaa sanoa, että kerrotaanko joillekin erikseen, minulle ei tänne tullut mitään tietoa, Räty sanoo.
Hyökkääjä ottaa Canucksin viimeaikaisen turbulenssin viilipyttymäisesti.
– Suhtaudun niin, että samalla tavalla pelaajille tulee treidejä ja muuta. Ei noita voi liikaa miettiä. Taustalla tapahtuu, mutta on keskityttävä itse vain treeniin.