NHL-seurassa täysi mylläkkä – Leijonat-pelaaja luki joukkopotkuista kesken MM-kisojen: "Ei tullut tietoa"

Aatu Räty.

Julkaistu 59 minuuttia sitten

Aatu Rädyn edustamassa Vancouver Canucksissa on rytissyt oikein kunnolla kauden päättymisen jälkeen. Suomalainen ottaa tilanteen rennosti. Lue myös: Varmistus: Mikael Granlund heti kaukaloon – tämä mies sysätään tieltä NHL.n runkosarjassa vain 58 pistettä – koko porukasta vähiten – keränneessä Canucksissa on sittemmin pistetty johto-osastoa vaihtoon. Kuukausi sitten GM Patrik Allvin sai potkut. Eilen tiistaina uusi urheilupomo Ryan Johnson aloitti muutosjohtamisen reippaasti ja kenki päävalmentaja Adam Footen. Samassa ulos pistettiin myös apumiehet Scott Young, Kevin Dean ja Brett McLean. 23-vuotiaalla Aatu Rädyllä on takanaan uransa ensimmäinen täyspainotteinen NHL-kausi. Hän tahkoi Vancouverissa 66 ottelua. Leijonien kolmoskentän keskellä pelaava oululaislähtöinen hyökkääjä kertoo lukeneensa työnantajansa kovista ratkaisuista hieman yllättäen Instagramin kautta. – En osaa sanoa, että kerrotaanko joillekin erikseen, minulle ei tänne tullut mitään tietoa, Räty sanoo. Hyökkääjä ottaa Canucksin viimeaikaisen turbulenssin viilipyttymäisesti. – Suhtaudun niin, että samalla tavalla pelaajille tulee treidejä ja muuta. Ei noita voi liikaa miettiä. Taustalla tapahtuu, mutta on keskityttävä itse vain treeniin. Lue myös: Mikael Granlund tulee ja jyrää – nyt puhuu tylyt uutiset kuullut leijonahyökkääjä

Surkean NHL-sesongin jälkeen tehdyt valtavat muutokset eivät aiheuta Rädyssä erityistä tunnetta tai toivoa uudesta suunnasta. Hän maalaa isompaa kuvaa kiekkoliigan nopeasta pulssista. Räty nostaa esimerkiksi Floridan tilanteen: mestarijoukkue romahti nyt pudotuspelien ulkopuolelle.

Vancouver taas oli pari vuotta sitten voiton päässä konferenssifinaaleista.

– Tuntuu, että asiat muuttuvat todella nopeasti. Jokainen kausi on uusi tarina. Huippujoukkueesta voi tulla huono ja päinvastoin, hän pohtii.

Uusi GM Johnson on tuttu Rädylle jo AHL:stä. Seuralegendat Henrik ja Daniel Sedin pestattiin nyt isompaan rooliin jääkiekkotoiminnassa. Ruotsalaiset ovat niin ikään olleet Rädyn kanssa paljon tekemisissä.

Ainakin ensi kauden Kanadassa jatkava Räty pitää fokuksen olennaisessa.

– Kyllä tuolla tasolla tilalle tulee sitten ammattilaisia. Totta kai, ihmisiä jää ikävä ja näin, mutta ei siihen voi jäädä. Itsellä tilanne on NHL:ssä se, että siellä olen niin äärirajoilla koko ajan, etten voi keskittyä mihinkään epäoleelliseen, Räty toteaa.

Leijonissa sentteri on tehnyt kolmeen MM-otteluun tehot 2+1, mutta oikeastaan minkäänlaista tyytyväisyyttä ei ilmassa leijaile.

– Pitää parantaa. Tiedän, että pystyn olemaan parempi. Yksikään peli ei ole tuntunut siltä, että olipa hyvä. Niitä on vielä edessä varmasti.

– Joukkueessa on loistava henki. On ollut mukava tutustua uusiin tyyppeihin. Oli myös kiva, kun oli perhettä käymässä täällä, kun ei ole niitä ehtinyt nähdä, kun menin suoraan EHT:lle. Vancouver on kuitenkin aika kaukana Oulusta, Räty päättää.

