Radim Rulikin kolmen vuoden rupeama Tshekin miesten jääkiekkomaajoukkueen päävalmentajana päättyi MM-puolivälierätappioon Suomea vastaan torstaina.
Leijonat löi Tshekin Zürichissä lukemin 4–1.
Tshekki oli pelannut lohkovaiheen Fribourgin B-lohkossa. Rulikin mukaan Tshekki kärsi lohkovaiheen päättäneestä "todella raskaasta Kanada-ottelusta" ja sen jälkeisestä siirtymisestä Zürichiin, ja puolivälierän ensimmäinen erä meni rytmiin pääsemiseksi. Suomi karkasi siinä 2–0-johtoon.
– Vaikka pelasimme toisesta erästä lähtien paremmin, se ei riittänyt. Olisimme tarvinneet jalkoja ja oikean asenteen heti ensimmäiseen erään, Rulik sanoi Bleskin mukaan.
Hän paalutti, että "pitää ennen kaikkea ymmärtää, ketä vastaan pelasimme".
– Suomen ensimmäiset kaksi NHL-ketjua ovat yksinkertaisesti uskomattoman laadukkaita, eivät vain taidoiltaan vaan kaikilla osa-alueilla. Ehkä kunnioitimme heitä hiukan liikaa, mutta niin tämä joskus menee.
Tshekin luotsi kehui pelaajiensa taistelleen toisessa ja kolmannessa erässä täysiä. Hän puolustautui samalla arvostelulta pelaajamateriaalieroon viitaten.
– Jos meilläkin olisi ollut kaksi NHL-ketjua, kuten Suomella, eikä peli olisi kulkenut, kritiikki olisi täysin oikeutettua.
Tarkalleen ottaen Leijonien toisessa hyökkäysketjussa oli myös yksi pelaaja NHL:n ulkopuolelta: Patrik Puistola, joka on tuoreeltaan vaihtanut Ruotsin SHL:ssä seuraa Örebrosta Frölundaan.
Väite: Norja ei paperilla heikompi
Tshekki sijoittui B-lohkossa Kanadan ja yllättäjä Norjan takana kolmanneksi. Se hävisi myös pelinsä vuonomaata vastaan.
– Jossain kirjoitettiin, että he olivat paperilla heikompia. Eivät missään nimessä! Ei näillä kokoonpanoilla. Jos meillä olisi ollut Pastrnak, Necas, Palat ja Kämpf, ehkä silloin. Nyt ei. Heillä on erinomaisia pelaajia.
– Joukkue oli lohkokakkonen, eikä se ollut sattumaa.
Norja löi puolivälierässä Latvian ja eteni jo sensaatiomaisesti välieriin.
"Todella sääli"
Rulikilta kysyttiin, ottaisiko hän jälkikäteen arvioituna enemmän nuoria pelaajia Tshekin joukkueeseen.
Valmentaja vastasi onnistuneensa kokoonpanon kanssa 90-prosenttisesti, "mutta 10 prosenttia jäi vähän avoimeksi". Mies halusi pitää kuitenkin omana tietonaan, viittaako hän nuoriin vai kokeneempiin pelaajiin.
Rulikilta udeltiin lisäksi, onko valmentajan vaikeaa työskennellä, kun ympärillä on podcasteja ja mielipiteen esittäjiä valtavasti. Vastauksessa oli juhanitammismaisuutta.
– Ajat olivat ennen erilaiset. On todella sääli, että tilaa saavat ihmiset, jotka eivät ole koskaan valmentaneet.
Hän sanoi, että hänelle merkityksellisiä ovat valmentajien mielipiteet, eivätkä muiden näkemykset ole relevantteja.
Rulik myönsi, että kritiikkiä kantautuu hänen tietoonsa, mutta "luen otsikot ja se riittää".
Tshekki voitti Rulikin avauskaudella heti kotikisoissaan maailmanmestaruuden, joka oli maalle ensimmäinen 14 vuoteen. Viime vuonna Tshekki karsiutui MM-kisoissa myös puolivälierissä, ja helmikuussa Milanon olympiaturnauksessa se jäi niin ikään puolivälieriin.
Rulik siirtyy tulevaksi kaudeksi Tshekin pääsarjassa pelaavan Rytiri Kladnon päävalmentajaksi.