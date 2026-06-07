Äärijärjestö Hamasin edustajien on määrä keskustella tänään Gazan kaistan aselevon edistämisestä neuvotteluja välittävien tahojen kanssa.
Mediatietojen mukaan Hamasin edustajat ovat saapuneet Egyptin Kairoon ja keskustelleet jo lauantaina ainakin muiden palestiinalaisten ryhmittymien kanssa.
Keskusteluissa on määrä valmistella siirtymää toiseen vaiheeseen, johon kuuluisivat Hamasin riisuminen aseista ja Israelin vaiheittainen vetäytyminen Gazasta.
Aselepo alkoi lokakuussa, mutta alueella on raportoitu päivittäisestä väkivallasta. Osapuolet ovat syyttäneet toisiaan aselevon rikkomisesta.