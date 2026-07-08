Argentiina teki ottelussa ihmenousun kahden maalin takaa. Cristian Romero, Lionel Messi ja Enzo Fernandez osuivat kertaalleen 79. minuutista eteenpäin.
– Tulen aina tunteikkaaksi. Joskus kyyneleet tulevat. Itkin myös pukuhuoneessa. Pojat jopa kutsuivat minua itkupilliksi, mutta en välitä, Scaloni selvitti.
– Niille, jotka ovat pelanneet jalkapalloa 20 vuotta, tuollaisen kokeminen on uskomatonta. Luulen, että valtaosa valmentajista, jotka ovat pelanneet aiemmin, haluavat valmentaa tällaisten päivien, noiden tunteiden ja tuon adrenaliinin takia, maailmanmestariluotsi jatkoi.
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0:29Enzo Fernandes täydentää pikanousun – Argentiina iskee voittoon 3–2-lukemin.
Scalonin mielestä Argentiina ei pelannut huonosti, vaikka se valahti 0–2-tappioasemaan.
– Kap Verdeä vastaan tilanne oli pahempi, näytimme olevan ongelmissa. Tänään jopa 0–2-asemassa oli tunne, että saamme jossain kohtaa mahdollisuuden kääntää tämä ottelu. Pelasimme aivan eritasoista jalkapalloa.
Yksin maalipörssin kärkeen (8 osumaa) noussut Messikin, 39, näytti syttyvän liekkiin ratkaisuhetkillä.
– Olen vakuuttunut, että hän pelaa jalkapalloa tällaisten hetkien takia, Scaloni summasi.