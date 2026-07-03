Kommentti: Kultaleijonan korpivaellus ohi – NHL-ura roihahti uudestaan liekkiin

Sen jälkeen, kun Määtän ja Penguinsin yhteinen taival päättyi kesällä 2019, ajoitukset eivät ole olleet Leijonissakin aina jämäkästi pelanneen Määtän puolella.

Sidney Crosbyn ja Jevgeni Malkinin johtaman Penguinsin menestysikkuna oli auki, kun Määttä liittyi joukkueeseen kaksinkertaisena OHL-mestarina kaudeksi 2013–2014. Suomalaisnuorukainen otti itselleen heti merkittävän roolin Penguins-puolustuksesta. Vajaat neljä vuotta myöhemmin hän oli kaksinkertainen Stanley Cup -voittaja.

Määtän CV on täyttynyt rakennusvaiheessa olevista seuroista, joissa tilille kertyi vain kaksi täysimittaista pudotuspelisarjaa. Molemmista tuli tappio.

Calgaryn kunniaksi on kuitenkin mainittava se, että siirto kanadalaisseuraan kesken viime kauden oli valtava piristysruiske Määtän uralle. Siellä hän sai vastuuta ja Utahissa hukkaamansa peli-ilon takaisin. Keväällä hän juhli Leijonissa maailmanmestaruutta.