Jääkiekon NHL:ssä jo tähän mennessä huiman uran takonut suomalaispuolustaja Olli Määttä saa vihdoin uuden huippumahdollisuuden menestykseen seuravaihtojen sävyttämien vuosien jälkeen, MTV Urheilun Ossi Karvonen kirjoittaa.
Lahjakkaalla Olli Määtällä kävi säkä 17-vuotiaana kesällä 2012. Hänet varasi tuolloin Pittsburgh Penguins, joka oli voittanut Stanley Cupin kolme vuotta aiemmin.
Sidney Crosbyn ja Jevgeni Malkinin johtaman Penguinsin menestysikkuna oli auki, kun Määttä liittyi joukkueeseen kaksinkertaisena OHL-mestarina kaudeksi 2013–2014. Suomalaisnuorukainen otti itselleen heti merkittävän roolin Penguins-puolustuksesta. Vajaat neljä vuotta myöhemmin hän oli kaksinkertainen Stanley Cup -voittaja.
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Olli Määttä ja uran toinen Stanley Cup kesällä 2017.©Icon Sportswire (A Division of XML Team Solutions) All Rights Reserved contact: info@iconsportswire.com http://iconsportswire.c
Määtänkin tapaus osoittaa, että jääkiekkoilija tarvitsee menestyäkseen urallaan myös tuuria. Ajoitusten on osuttava kohdallaan.
Sen jälkeen, kun Määtän ja Penguinsin yhteinen taival päättyi kesällä 2019, ajoitukset eivät ole olleet Leijonissakin aina jämäkästi pelanneen Määtän puolella.
Chicago Blackhawks, Los Angeles Kings, Detroit Red Wings, Utah Mammoth ja Calgary Flames.