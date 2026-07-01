Ottelun suuri ennakkosuosikki saa kiittää siitä suurimmin Harry Kanea, joka iski joukkueen molemmat osumat. 75. minuutilla hyökkääjätähti puski tasoituksen, 86. minuutilla hän tykitti voittomaalin yläkulmaan. Toki ansionsa oli molemmat häkit pedanneella Anthony Gordonillakin.
MTV Urheilun asiantuntija Juho Rantala näki, että tasoitusosumassa näppejään pelivälineeseen saanut maalivahti Lionel Mpasi-Nzau löi hiukan ohi pallosta.
Voittomaalissa Rantala kehui ensin Jude Bellinghamia upeasta juoksusta linjan taakse ja sen jälkeen Gordonia sekavan hetken yhteydessä hyvästä tsempistä ja upeasta syötöstä.
Ja sitten pääsuitsutukset:
– Tuo veto on itse asiassa aivan mielettömän laadukas, että saa tuosta asennosta noin kovaa sen ja noin ylös.
– On sanomattakin selvää, että tuolta yläkulmasta on vaikea torjua. Mutta harva edes tuolla maailman huipulla painaa tuosta asennosta noin vuorenvarmasti tuon pallon pömpeliin.
Sen Harry Kane teki.
Voit katsoa Kanen maalit Rantalan analyysien kera ylälaidan videolta.
Kane on nyt kaikkiaan iskenyt tässä MM-turnauksessa viisi maalia.
Englanti kohtaa neljännesvälierissä yhden kisaisännistä, Meksikon. Ottelu käydään Suomen aikaa maanantaina vastaisena yönä.