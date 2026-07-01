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Ottelun suuri ennakkosuosikki saa kiittää siitä suurimmin Harry Kanea, joka iski joukkueen molemmat osumat. 75. minuutilla hyökkääjätähti puski tasoituksen, 86. minuutilla hän tykitti voittomaalin yläkulmaan. Toki ansionsa oli molemmat häkit pedanneella Anthony Gordonillakin .

Voittomaalissa Rantala kehui ensin Jude Bellinghamia upeasta juoksusta linjan taakse ja sen jälkeen Gordonia sekavan hetken yhteydessä hyvästä tsempistä ja upeasta syötöstä.