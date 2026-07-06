MM-huuma muutti norjalaiset täysin – videot näyttävät hullut bileet, joihin kruununprinssikin tuli

– Siis Norjalle. Ei Brasilialle, Espanjalle, Saksalle tai Argentiinalle. Vaan pienelle Norjalle.

– Norjalaiset ovat normaalisti melko ujoja. Emme juttele toisillemme metrossa. Nyt halailemme tuntemattomia ja anna high-fiveja kaduilla.

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16:06 Katso koko haastattelu: Soitimme Norjaan ja kysyimme, miten historiallinen eteneminen MM-kisoissa onnistui.

Kysymysmerkistä sankariksi

Nyland torjui avauspuoliajan lopulla Bruno Guimaraesin rangaistuspotkun, ja uroteot jatkuivat ottelun loppuun asti. Neymarin kosmeettiselle pilkkumaalille Nyland ei voinut mitään, eikä lopulta tarvinnutkaan.

Ei mitään menetettävää

– Norjalla ei ole mitään menetettävää, kuten ei ollut Brasiliaakaan vastaan, Veland sanoo ja jatkaa:

– Jos voimme peitota Brasilian ja pysäyttää Vinicius Juniorin, voimme voittaa Englannin ja pysäyttää Harry Kanenkin. Miksi ei? Meillä on Erling Haaland.