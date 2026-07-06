Norjalaiset ryntäsivät kaduille historiallisen voiton jälkeen.
Juhlat olivat suuret. Näin tiivistää tunnelmat Norjan suurimman sanomalehden VG:n jalkapalloasiantuntija Petter Veland MTV Uutiset Liven haastattelussa.
– Jopa kruununprinssi (Haakon) liittyi juhlintoihin Kuninkaanlinnan edustalla. Kaikki olivat positiivisessa sokissa. Elämme unelmiemme kesää.
Hurjat juhlat näkyvät VG:n välittämillä videoilla. Mukana on sensaatioksi noussut soutuliike.
MM-huuma on muuttanut norjalaisia, Veland sanoo.
– Norjalaiset ovat normaalisti melko ujoja. Emme juttele toisillemme metrossa. Nyt halailemme tuntemattomia ja anna high-fiveja kaduilla.
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Yksi ylitse muiden
Erling Haaland on Norjan menestyksen pääarkkitehti. Siitä ei ole epäilystäkään.
Onko Haaland Norjassa jo kansallissankari?
– Edellä on joitain sotasankareita, mutta elossa olevista norjalaisista ja varsinkin urheilijoista Haaland on omaa luokkaansa.
Teot kentällä ovat mykistäviä. Haaland on pelannut Norjan paidassa 54 ottelua, joissa hän on tehnyt käsittämättömät 62 maalia.
Maalikone, kuten Veland Haalandia kutsuu, on osunut 14 virallisessa maaottelussa putkeen.
– Siis Norjalle. Ei Brasilialle, Espanjalle, Saksalle tai Argentiinalle. Vaan pienelle Norjalle.