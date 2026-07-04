



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Marokon Bono teki historiallisen torjunnan MM-kisoissa, tilastot rajuja | MTV Uutiset



Urheilu Jalkapallon MM 2026 Etusivu Otteluohjelma Lohkot Joukkueet Maalintekijät MM-kisoissa historiallinen rankkaritorjunta – Antti Niemi ällistyi: "En ole koskaan nähnyt" 3:50 Kovat faktat tiskiin – MTV:n studio perkaa MM-pilkkukisat atomeiksi Julkaistu 41 minuuttia sitten Jere Hultin MTV Urheilun studio perkasi MM-kisojen rankkarikisat vuodesta 1982 alkaen. Tilastot ovat jylhää luettavaa, etenkin maalin yläosaa koskien. Yksi mies on kuitenkin ehtinyt jättää jälkensä historiaan näissä kisoissa. MAINOS Jalkapallon MM-kisat 2026

11.6.–19.7. MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta. Kuluvissa kisoissa on pidetty kolme rankkarikisaa. Pieni otanta tarjoaa erikoisia tilastovääristymiä, sillä tässä vaiheessa aloittava joukkue on hävinnyt ne kaikki. Myös peräti kahdeksan laukausta on mennyt ohi.

Vuosien 1982 ja 2022 välillä maalia kohti on ammuttu 292 yksittäistä rankkarikisapilkkua. Näistä torjuntaan tai tolppiin on osunut 70. Näin ollen torjuntaprosentiksi on 40 vuoden otannalla muotoutunut 24.

MTV Urheilun studio tarjoili havannoillistavan kuvan, miten rankkareita on torjuttu vuosien saatossa:

Ennen näitä MM-kisoja laukaus ylös on ollut aina maali.

Ennen kuluvia kisoja maalin yläreunaan kohdistuneista pilkuista yhtäkään ei oltu torjuttu. Marokon maalivahti Bono päräytti 1. kierroksella ja laittoi nimensä historiankirjoihin.

Bono jäi seisovaan asentoon Hollannin Crysencio Summervillen laukoessa palloa 1. kierroksen ottelun ratkaisuhetkellä. Yritys päätyi Bonon erikoiseen torjuntaan, jossa hän pysäytti pallon seisoen selvästi maalin toisessa reunassa.

Katso torjunta ja MTV:n studion pilkkuperkuu pääkuvan videolta!

– Bono teki jotain sellaista, jota mä en ole koskaan nähnyt maalivahdin tekevän. Mietin jopa itse, miten kukaan ei ole tuota aikaisemmin keksinyt, MTV Urheilun asiantuntija, entinen huippuvahti Antti Niemi totesi.

Niemi avasi, miten Bono päätti ikään kuin puolittaa maalin mielessään.

– Hän gämbläsi ja valitsi puolensa. Hän puolusti vain puolta maalia, jolloin torjunnan todennäköisyys nousee. Se oli scoutattu ilman muuta, Niemi jatkoi.

Marokko oli lopulta vahvempi rankkareilla ja eteni 16 parhaan joukkoon. Nousevan trendin jalkapallomaa mittelee parhaillaan Kanadaa vastaan.