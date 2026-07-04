MTV Urheilun studio perkasi MM-kisojen rankkarikisat vuodesta 1982 alkaen. Tilastot ovat jylhää luettavaa, etenkin maalin yläosaa koskien. Yksi mies on kuitenkin ehtinyt jättää jälkensä historiaan näissä kisoissa.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Kuluvissa kisoissa on pidetty kolme rankkarikisaa. Pieni otanta tarjoaa erikoisia tilastovääristymiä, sillä tässä vaiheessa aloittava joukkue on hävinnyt ne kaikki. Myös peräti kahdeksan laukausta on mennyt ohi.