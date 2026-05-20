Mikael Granlund saapui Sveitsiin ja laittoi Zűrichin lentokentän tuloaulan värisemään. Maajoukkueen supertähteä odoteltiin niin intensiivisellä otteella, että sivullisetkin kiinnostuivat, MTV Urheilun Jere Hultin kirjoittaa Sveitsistä.

Mikael Granlund saapuu lähipitäjä Klotenissa sijaitsevalle lentokentälle keskiviikkona klo 18.10. Kamerahaastattelut kolme minuuttia per media. Kirjoittavat mediat rinkiin ja peliaikaa vitonen.

Näillä ennakkosäännöillä suomalaistoimittajien pelikirja rakentui lentokentän odotusaulan iltaan.

Lopulta Granlundin lento on tunnin myöhässä. Aikaa kulutetaan Sveitsinkin mittapuulla korkeahintaisin kaffekupposin.

Sitten h-hetki alkaa lähestyä. Parisenkymmentä suomalaismedian edustajaa painautuu tuloaulan oville.

Kuiskuttelua kollegoiden kesken. Kokeneemmatkin pyörittelevät päätään: ei tämä ihan jokakeväistä ole, että lentokentällä järjestetään tällainen komitea. Supertähtitasoa pitää olla, yksi linjaa.

On vain ajan kysymys, milloin suorastaan performatiivinen odottelu alkaa kiinnostaa ulkopuolisia.

Lopulta nuori sveitsiläisnainen rohkaistuu ja kysyy:

– Odotatteko jotakuta kuuluisaa?

– Kyllä. Suomalainen jääkiekkoilija saapuu.

– Ah, siis joukkue tulee.

– Ei, yksi pelaaja.

– Aivan. Okei, nainen toteaa ja astuu sivummalle, samalla ystävällisesti hymyillen.

Hän sanoo hieman kiusaantuneena, ettei ollut ymmärtänyt, että kaupungissa pelattavat jääkiekon MM-kisat ovat juttu.

Kuuluisalla nainen saattoi tässä tapauksessa viitata esimerkiksi rokkitähteen. Granlundin "musiikkityyli" on hieman muuttunut vuosien varrella, mutta hänen Bratislavassa julkaisemastaan esikoissinkusta tehtiin aikanaan postimerkki.

Fokus palaa tuloaulan liukuoveen. Alkaa kuulua suomen kieltä sieltä täältä. Kyllä tämä on jo sen lennon väkeä, toteamme yhteistuumin.

Pian aukosta valuu myös kisaturisteja Leijonat-paidoissa. Yhden, aivan selvästi Granlundin läsnäolon lentokoneessa ymmärtäneen, suusta pääsee iloisesti:

– Tulossa on!

Draaman kaari taipuu, vaan ei katkea. Odotetaan…

Sitten mies ja mailat saapuvat. On lähellä, että kontekstia ymmärtämättömät, mutta odottamisesta innostuneet sivulliset olisivat alkaneet taputtaa. Yksittäinen aplodi kuului, olen varma.

Ensimmäisen kamerahaastattelun yhteydessä MM-huuma hyppää maajoukkuelegendan olkapäälle. Latvialaisfani keskeyttää vuoropuhelun ja kiljuu maansa nimeä. Joukkueenjohtaja Mika Kortelainen pelastaa tilanteen.

Valvova silmä iskee yhtäkkiä, ja yllättäen myös lentokentän vartijat heräävät mediasirkukseen. Kamerapoppoo alkaa kiinnostaa ja kuvausluvat tarkistetaan hyvin vakavin ilmein lennosta. Selvisimme kaikki ilman putkareissua.

Leijonien johto teki fiksusti, kun se laittoi suurimman paineen heti purkuun ja antoi median kysyä. Yksi kaikkien aikojen Leijonista sai arviolta vuorokauden verran happea.

Granlund on saapunut kaupunkiin.