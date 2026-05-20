Mikael Granlundin ympärillä riitti kiinnostuneita.
Mikael Granlund saapui keskiviikkoiltana Zürichiin. Kokenut hyökkääjä vahvistaa Suomen miesten jääkiekkomaajoukkuetta Sveitsin MM-kilpailuissa.
Lentokentällä parveili runsaasti ihmisiä kaksinkertaisen maailmanmestarin ympärillä. Granlund sai antaa useita haastatteluja.
– Täällä näyttää olevan muutama kiinnostunut ihminen, niin ei mitään. Ihan kiva, "Mikke" vastasi MTV Urheilun toimittaja Jani Uotilan tokaisuun, ettei ole ensimmäinen kerta, kun Granlundilla on "vastaanottokomitea paikalla".
Miehelle oli selkeä päätös lähteä MM-turnaukseen sen jälkeen, kun hänen edustamansa Anaheim Ducksin NHL-kausi päättyi viime viikolla toisella pudotuspelikierroksella Vegas Golden Knightsia vastaan. Granlund pelaa jo kahdeksansissa miesten MM-kisoissaan.
– Leijonat kiinnostaa ja MM-kisat kiinnostaa. Arvokisoissa on aina mahdollisuus Suomelle pelatessa voittaa jotain, ja se kiinnostaa. On minulle tärkeä juttu, että pääsee leijonapaidassa pelaamaan arvokisoissa. Aina kun vain mahdollista, koetetaan olla mukana. Nyt se oli mahdollista, kun pelit loppuivat ja kotoa tuli vihreää valoa.