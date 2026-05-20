Italia kiusasi Tshekkiä mutta taipui lopulta tappioon. Sveitsi murjoi Itävallan kammolukemin.
Jukka Jalosen valmentama Italia piti suurena suosikkina otteluun lähtenyttä Tshekkiä pinteessä jääkiekon MM-kilpailujen B-lohkon ottelussa Fribourgissa.
Italia johti ottelua kolmannnen erän ensiminuuteille saakka 1–0 Nick Saracinon toisen erän puolivälissä vanhanaikaisella iskemällä maalilla.
Marek Alscher laukoi Tshekin tasoituksen tolpan kautta ajassa 45.14. Italian puolustaja Gregorio Gios oli työntämässä Tshekin Daniel Vozenilekia päin maalivahti Damian Claraa, joka ei kyennyt jumissa ollessaan torjuntaan.
Italia oli kolmannen erän puolivälissä lähellä palata johtoon, mutta Alex Trivellaton laukaus kimposi yläriman kautta katsomoon. Ajassa 51.05 Tshekki sen sijaan siirtyi 2–1-johtoon, kun Jakub Flekin lyöntilaukaus painui tolpan kautta rysään.
Dominik Kubalik löi loppulukemiksi 3–1 viimeisellä minuutilla tyhjään maaliin.
Maalivahti Clara oli Italian maalilla hurjassa rumputulessa ja huhki kaikkiaan 55 torjuntaa. Tshekin Dominik Pavlatille torjuntoja kertyi vain 14.
Italia on hävinnyt kaikki neljä turnausotteluaan ja on lohkojumbona.
Tshekillä on tilillään kolme voittoa ja yksi jatkoaikatappio. Se nousi lohkon kärkeen 10 pisteeseen pinnan edelle Kanadaa, joka on pelannut ottelun vähemmän.
Sveitsi tyrmäsi
Sveitsi murjoi A-lohkon koitoksessa Zürichissä Itävallan peräti 9–0. Timo Meier (1+2) ja (0+3) olivat käkikellomaan tehokkaimmat. teki kaksi maalia.