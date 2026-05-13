Supertähti Aleksander Barkov keräsi kiinnostuneita silmäpareja Leijonien ensimmäisten jääharjoitusten loppuvaiheessa.

Leijonat harjoitteli tänään keskiviikkona ensimmäistä kertaa Zürichissä. Harjoitushallin pakkaskeliin oli kerääntynyt suomalaista mediaa, mutta treenien loppuvaiheessa paikalle valui myös joukko muita uteliaita.

Kun Leijonien ykköstähti Aleksander Barkov neppaili harjoituksen loppuvaiheessa kiekkoa muutaman muun pelaajan kanssa, alkoi pleksin taakse lipua Ison-Britannian pelaajia. Leijonat kohtaa kiekkoilun lilliputin alkulohkossa.

Joukkion keskustelu pyöri vahvasti Barkovin ympärillä. Nimi tipahteli puheissa useaan otteeseen, eikä jäänyt epäselväksi, kuka pelaajista vei huomion.

Yksi brittikiekkoilijoista letkautti pian sarkastisesti:

– No, noin Suomi pelaa.

Sen jälkeen hän poistui paikalta ja sai muut nauramaan.

Kun Leijonien pelaajat lopettelivat harjoituksen, kuului Ison-Britannian porukasta vielä toinen tokaisu.

– Me saamme pelata noita vastaan.

Epäselväksi jäi, oliko heitto aidon innostunut vai kenties pelokas.

Leijonat ja Iso-Britannia iskevät yhteen 22. toukokuuta eli ensi viikon perjantaina. Britannia on ollut viime vuodet MM-kisojen hissijoukkue. Se on noussut ja pudonnut useaan otteeseen.