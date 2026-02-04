Kolmiodraama-sarjassa nuoripari joutuu kuulusteluun.

Kolmiodraama-ohjelmassa seurataan viiden pääsinkun deittailua kesäisessä Helsingissä. Jokaiselle valitaan kaksi sopivaa kumppania, joihin he tutustuvat aluksi ainoastaan tekstiviestien välityksellä ilman ulkonäköpaineita.

Kauden yhdeksännessä jaksossa Kolmiodraaman kolmikot ovat tavanneet toisensa ensimmäistä kertaa yhteisessä illanvietossa.

Juhlien päätteeksi Tino on viettänyt yönsä Tinnan kainalossa. Tinna asuu yhdessä Timon ja Carolinan kanssa. Nuoripari joutuu heti aamusta ristikuulusteluun.

Tino ja Tinna päätyivät samaan sänkyyn.MTV Oy

Carolina ja Tomi tivaavaat, miten kaksikon yö on sujunut.

– Miten tähän tultiin? Carolina tivaa.

Mitä pari kertoo? Katso kohtaus ylhäällä olevalta videolta!

Kolmiodraama MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla torstaisin. MTV Katsomo+ -tilaajille seuraavat kaksi jaksoa ennakkoon päätösjaksoa lukuun ottamatta.