Koukussa Kolmiodraamaan -vodcastissa Jari Peltola ja Katja Lintunen iloitsevat yllätysparista.

Kolmiodraama-ohjelmassa seurataan viiden pääsinkun deittailua kesäisessä Helsingissä. Jokaiselle valitaan kaksi sopivaa kumppania, joihin he tutustuvat aluksi ainoastaan tekstiviestien välityksellä ilman ulkonäköpaineita. Lopulta he valitsevat ehdokkaista toisen ja muuttavat tämän kanssa yhteen neljäksi viikoksi.

Koukussa Kolmiodraamaan -vodcastin yhdeksännessä jaksossa Katja Lintunen ja Jari Peltola iloitsevat Tinnan ja Tinon yhteisestä yöstä. Kaksikko on edellisessä illanvietossa löytänyt toisensa, ehkä jopa hieman yllättäen.

– Nyt selvisi viikon kestänyt mysteeri siitä, ketkä sieltä astelivat ja kenen jalat sieltä töpsöttelivät aamulla, Peltola iloitsee.

Lintunen kertoo huomanneensa, kuinka samaisessa talossa Tinnan kanssa asuvat Tomi ja Carolina odottivat tuoreen kaksikon heräämistä.

Peltolan ja Lintusen mielestä kaksikko vaikutti silminnähden onnellisilta yhteisen yön jäljiltä.

– Tinna kikattaa tukka pystyssä, kun nämä tietenkin tenttasivat, että mitä yöllä on tapahtunut, eikä oltu nukuttu paljoa, Lintunen nauraa.

– Minua myös nauratti myös se, koska molemmat näyttivät tärähtäneiltä tarhapöllöiltä, kun tulivat sieltä tukat pystyssä, Peltola lisää.

