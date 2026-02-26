Liiketoiminta ja kehitys

Juuri nyt Avaa

Jaksossa Sanni purskahtaa heidän tarinansa summaavan videoklipin päätteeksi kyyneliin. Vieressä istuva Teemu ei reagoi tilanteeseen, vaan lohduttamaan rientävät salama- Teemu sekä Heidi .

Eri paikkakunnilla asuvat Sanni ja erä- Teemu sopivat yhteisten Kolmiodraama-viikkojen jälkeen, että alkavat etätapailusuhteeseen. Jälleennäkemisessä kaikille osallistujille näytettiin kooste heidän matkastaan.

Kolmiodraama-sarjassa parin välit olivat katkenneet kuvausten jälkeen.

Tänään TV:ssä: Raju välienselvittely kuvausten jälkeen

Tänään TV:ssä: Raju välienselvittely kuvausten jälkeen

Kolmiodraama-sarjassa parin välit olivat katkenneet kuvausten jälkeen. MTV Oy / Roy Unho

Teemu kertoo kantansa, mitä kuvausten jälkeen oikein tapahtui. Myöhemmin Sanni tulistuu miehelle ja kertoo, etteivät he ole väleissä.