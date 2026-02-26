Kolmiodraama-sarjassa parin välit olivat katkenneet kuvausten jälkeen.
Kolmiodraama-ohjelmassa seurattiin viiden pääsinkun deittailua kesäisessä Helsingissä. Kauden päätösjaksossa MTV3-kanavalla 26. helmikuuta osallistujat kokoontuvat yhteen jälleennäkemisen merkeissä. Jakso on jo Katsottavissa MTV Katsomossa.
Eri paikkakunnilla asuvat Sanni ja erä-Teemu sopivat yhteisten Kolmiodraama-viikkojen jälkeen, että alkavat etätapailusuhteeseen. Jälleennäkemisessä kaikille osallistujille näytettiin kooste heidän matkastaan.
Jaksossa Sanni purskahtaa heidän tarinansa summaavan videoklipin päätteeksi kyyneliin. Vieressä istuva Teemu ei reagoi tilanteeseen, vaan lohduttamaan rientävät salama-Teemu sekä Heidi.