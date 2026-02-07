Kolmiodraama-sarjassa parin välit ovat viilenneet täysin.
Kolmiodraama-ohjelmassa seurattiin viiden pääsinkun deittailua kesäisessä Helsingissä. Jokaiselle valitaan kaksi sopivaa kumppania, joihin he tutustuvat aluksi ainoastaan tekstiviestien välityksellä ilman ulkonäköpaineita. Katsomo + -tilauksella sarjasta on nähtävillä jo kauden päätösjakso, jossa osallistujat kokoontuivat kertomaan kuulumisiaan.
Varo juonipaljastuksia!
Kauden toiseksi viimeisessä jaksossa Sanni ja erä-Teemu päättivät jatkaa suhdettaan. Jälleennäkemisessä kaikille osallistujille näytettiin kooste heidän matkastaan. Erä-Teemu kuvailee, kuinka hänelle heräsi hyviä muistoja näkemästään videosta.
– Tottakai vähän haikeudellakin muisteli. Sannihan on oikeasti loistava ihminen ja huikea tyyppi. Ei se ihminen itsessään ole sieltä Sannissakaan mihinkään hävinnyt, mihin on tutustui, hän aloittaa.
Erä-Teemu kertoo Kolmiodraaman päätösjaksossa parin suhteen tilasta.MTV Oy / Roy Unho
Hänen mukaansa kuitenkin "kuplan" jälkeen ei elämä oikein toiminut.
– Ihmiset asuvat eri kaupungeissa ja tietyt asiat... Itselleni rupesi tulemaan fiilis, että on enemmän kaverilliset tunteet kuitenkin toista kohtaan, hän kuvailee.
Sanni ei allekirjoittanut Teemun sanomisia.
– Toi on sellainen syy, mitä et ole itse ikinä minulle sanonut, että toi on vähän hassu vetää tähän juttuun, hän tulistuu.
– Meillä ei todellakaan ole minkäänlaista ihmissuhdetta tällä hetkellä, hän lisää.
Lue myös: Kolmiodraama-pari herää samasta sängystä – luvassa ristikuulustelu
Sanni päätyy kertomaan suoran mielipiteensä tapahtumista.
– Tosi selkärangattomasti hoidettu. Tuli minulle sokkina, hän summaa.