Veljeksiä syytetään turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja toisen puolisoa avunannosta tekoon. He ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin.

Helsingin käräjäoikeudessa alkaa tänään oikeudenkäynti niin kutsutussa tunnelisotajutussa. Kahta miestä syytetään turvallisuussalaisuuden paljastamisesta. Lisäksi yhtä naista vastaan on nostettu syyte avunannosta tekoon.

Syytetyt ovat siviilihenkilöitä, jotka ovat jakaneet salaliittoteorioita sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi eräällä Youtubessa julkaistulla videolla he kertovat "maailmanlaajuisesta tunnelisodasta" ja kertovat selvittäneensä sen takia Helsingin tunneleita. Useilla videoilla puhutaan myös muun muassa Suomen sotilaskohteiden lähistöllä olevista tunneleista.

Syyttäjän mukaan kolmikon epäillään hankkineen ja julkistaneen tietoverkoissa tietoja tuhansien Suomen maanpuolustuksen ja turvallisuuden kannalta tärkeiden kohteiden tarkoista sijainneista ja muista ominaisuuksista.

Syyttäjän mukaan tiedot ovat olleet sellaisia, että niiden paljastuminen on omiaan aiheuttamaan vakavaa vahinkoa Suomen turvallisuudelle ja maanpuolustukselle.

Motiivi hämärän peitossa

Keskusrikospoliisi on aiemmin kertonut, että epäiltyjen rikosten tekoaika on vuodet 2021–23.

Turvallisuussalaisuuden paljastaminen kuuluu rikoslaissa maanpetosrikoksiin. Siitä tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta. Syytetyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikokseen.

Syyttäjän mukaan syytettyjen yleisesti saataville laittama tietomassa on ollut "valtava". Selkeää motiivia ei tullut esille.