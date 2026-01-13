Toinen tunnelisotavideoista syytetyistä veljeksistä ei saapunut oikeudenkäyntiin.

Helsingin käräjäoikeudessa alkoi tänään tiistaina oikeudenkäynti niin kutsutussa tunnelisotajutussa. Kahta netissä salaliittoteorioita levittänyttä veljestä syytetään turvallisuussalaisuuden paljastamisesta.

Veljeksistä toinen ei saapunut oikeuteen, ja hänet määrättiin vangittavaksi poissaolevana. Syyttäjä sanoi, että miehestä tullaan myös antamaan kansainvälinen pidätysmääräys.

Mikko Vapan avustajaksi määrätty asianajaja Mikael Knuuti kertoi oikeudelle, että oli viime viikolla saanut päämieheltään sähköpostin.

Siinä Vapa ilmoitti, että luottamuspulan takia Knuuti ei enää toimi hänen asiamiehenään. Knuuti sanoi, ettei ollut saanut Vapaan sen jälkeen mitään yhteyttä.

Käräjäoikeuden mukaan Mikko Vapaa oli yritetty kutsua pääkäsittelyyn haastemiehen välityksellä ja etsintäkuulutuksella. Haastemiehen arvio oli, että Vapa yrittää kaikin tavoin kartella oikeudenkäyntiä.

– Puoliso kertoo ovella joka kerta, ettei tiedä, missä miehensä on, ja lupaa välittää viestin hänelle. Facebookissa puoliso on valittanut, että mies vain makaa sohvalla eikä tee mitään, haastemiehen todistukseen oli kirjattu.

– Tuntuma on, että (Mikko Vapa) yrittää kaikin keinoin välttää tiedoksi antamista.

Mikko Vapan puoliso Anne Vapa on jutussa syytettynä avunannosta turvallisuussalaisuuden paljastamiseen. Hän oli käräjäoikeudessa paikalla.

Oikeus katsoi myös tämän perusteella, että Mikko Vapan täytyi olla tietoinen pääkäsittelyn ajankohdasta. Toisaalta Anne Vapan avustaja kutsui oikeudessa asiakastaan yksinhuoltajaäidiksi.

Syyttäjä: Motiivi jäi epäselväksi

Syyttäjän mukaan Mikko ja Marko Vapa olivat julkaisseet netissä erittäin yksityiskohtaisen kartan Suomen tunneliverkostoista sekä puhuneet muun muassa sotilaskohteiden lähistöllä olevista tunneleista Youtube-videoilla.

Syyttäjän mukaan kohteita oli myös kuvattu vastoin kuvauskieltoja ja ulkopuolisilta suljetuille alueille oli menty.

Syyttäjän mukaan veljesten hankkimat ja julkistamat tiedot ovat olleet sellaisia, että ne ovat olleet omiaan aiheuttamaan vakavaa vahinkoa Suomen turvallisuudelle ja maanpuolustukselle.

Suurin osa oikeudenkäynnistä käydään suljetuin ovin, mutta tiistaiaamuna media ja yleisö pääsivät seuraamaan syytteiden lukua sekä osapuolten asiaesittelyjä.

– Käsiteltävä rikosasia, turvallisuussalaisuuden paljastaminen, on hieman erilainen kuin aiemmin samalla rikosnimikkeellä käsittelyt asiat, erikoissyyttäjä Hannu Koistinen sanoi syyttäjien asiaesittelyssä.

– Tässä ei ole yhtä erityisen salaista asiakirjaa, vaan suuri kokonaisvaranto tietoja erilaisista Suomen maanpuolustuksen ja turvallisuuden kannalta keskeisistä kohteista.

Koistisen mukaan veljesten motiivi jäi tutkinnassa epäselväksi.

– Esitutkinnassa nousi esiin tunnelisotateoria, jonka mukaan – rajusti referoituna – valtiot kävisivät maanalaista sotaa maan alla olevissa tunneliverkostoissa.

– Toisaalta tutkinnassa nousi myös viitteitä tietynlaisista toisista vaikuttimista. Katsotaan, saadaanko vastaajien kuulemisissa tarkempi selvyys.

Syyttäjä: Vahinkoa aiheutunut

Koistinen sanoi, että esitutkinnan perusteella veljekset olivat käyttäneet kohteiden kartoittamiseen huomattavan paljon aikaa ja kerryttäneet tietoa "valtavat määrät". Tyhmyydestä tai ajattelemattomuudesta ei syyttäjien mukaan ole ollut kyse.

– Tahallisuudesta kertovia lausumia tulee heidän omasta suustakin, kun videoita läpikäydään. On myös huomioitava heidän taustansa: molemmat heistä ovat varsin meritoituneita suunnistajia, jotka ymmärtävät, mikä ero on ylimalkaisilla karttapiirustuksilla ja tarkoista tiedoista koostuvilla karttakokonaisuuksilla.

Koistisen mukaan veljeksillä on myös merkittävää maanpuolustuskokemusta.

– Heidän kykynsä ymmärtää toimintansa vahingollisuus on ollut vielä korkeampi kuin kansalaisella, joka ei tällaisista asioista mitään tiedä -- Vaikka jäikin epäselväksi, mikä heidän vaikuttimensa lopulta oli, näyttöä selkeästä Suomen vahingoittamistarkoituksesta ei noussut esitutkinnassa esille. Siksi rikosnimike on tämä, eikä esimerkiksi vakoilu tai törkeä vakoilu.

Syyttäjän mukaan syytettyjen teoista on jo koitunut konkreettista vahinkoa.

– Kerätty aineisto on ollut kallisarvoista ja varsin helppokäyttöistä kenelle tahansa Suomeen vihamielisesti suhtautuvalle taholle, oli kyse sitten valtiollisesta toimijasta, terroristisessa tarkoituksessa toimivasta, kenestä tahansa, jolla on tarkoitus saada Suomi polvilleen.

– Tämän tarkemmin en voi tähän mennä julkisessa osassa, koska en halua aiheuttaa enempää vahinkoa kuin on jo aiheutunut, Koistinen sanoi.

Puolustus: Tiedot julkisia

Kaikki syytetyt ovat kiistäneet syytteet. Marko Vapan asianajaja Heikki Kukkonen sanoi, että hänen päämiehensä on suunnistaja, joka on aina tehnyt karttoja ja ollut kiinnostunut siitä, mitä maastosta löytyy.

– Ei ole ollut mitään tarkoitusta vahingoittaa tai loukata ketään tai muutenkaan aiheuttaa vaaraa tai haittaa varsinkaan Suomen turvallisuudelle ja maanpuolustukselle. Kaikki tiedot ovat julkisia tietoja, jotka ovat olleet internetissä ja joka puolella, Kukkonen sanoi.

Kukkosen mukaan tapaus on saanut tarpeettoman isot mittasuhteet.

– Jos on kiinnostunut erilaisista ajan ilmiöistä, jotka on netistä ja muista tietolähteistä saatavilla, ja tekee niistä joitain omia johtopäätöksiä, se ei voi olla rikollista.

Istunnon aikana oikeus joutui useamman kerran puuttumaan kuvaamiseen yleisölehterillä. Myös Marko Vapa määrättiin jäämään ulos veljensä vangitsemisasian käsittelystä, koska hänen kännykänkäyttöönsä oli aiemmin jouduttu puuttumaan.

STT julkaisee epäiltyjen nimet poikkeuksellisesti jo käräjäkäsittelyn aikana, koska heitä on epäilty maanpetosrikoksiin rikoslaissa kuuluvasta teosta sinä aikana, kun he olivat ehdolla eduskuntavaaleissa.

Kaikki kolme olivat ehdolla vuoden 2023 vaaleissa, Mikko ja Anne Vapa olivat Kristallipuolueen ehdokkaita ja Marko Vapa Valta kuuluu kansalle (VKK) -puolueen ehdokas.