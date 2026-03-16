Kaupunki selvittää ohjeistusta kasvoja peittävistä asusteista kouluihin.

Tampereen kaupungin kasvatus- ja koulutussektori käynnistää kaupunkitasoisen ohjeistuksen valmistelun kasvoja peittävien asusteiden käytön rajaamisesta päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa.

Valmistelu tehdään kevään aikana osana kaupungin turvallisuusjohtamista. Tampereella ei ole aikaisemmin ollut kaupunkitasoista ohjeistusta kasvoja peittävien asusteiden käytöstä.

Ohjeistusta valmistellaan ennakoivasti, jotta varhaiskasvatuksella, perusopetuksella ja toisella asteella olisi asiassa selkeät ja yhtenäiset toimintaperiaatteet.

Kasvoja peittäviä asusteita ovat kaupungin mukaan esimerkiksi kommandopipot ja koko kasvoja peittävät huivit.

Tunnistettavuus ja vuorovaikutus edellä

Tampereen kaupungin sivistyspalveluiden apulaispormestarina toimivan Anne-Mari Jussilan mukaan kasvoja peittävien asusteiden käyttö tamperelaisissa kouluissa on erittäin harvinaista, mutta ohjeistuksella halutaan ennakoida mahdollisia turvallisuushaasteita.

– Oppilaiden ja henkilökunnan tunnistettavuus sekä esteetön vuorovaikutus ovat turvallisuuskysymyksiä. Kasvojen näkyvyys tukee kielen, tunneilmaisun ja sosiaalisten taitojen kehittymistä, opettaja–oppilas–vuorovaikutusta ja arvioinnin luotettavuutta kaikilla koulutusasteilla, Jussila sanoo.

Yhdenvertaiset pelisäännöt koko kaupunkiin

Elinvoiman palvelualueen apulaispormestari Jaakko Mustakallion mukaan ohjeistusta edistetään valtakunnallisen keskustelun ja muiden suurten kaupunkien linjausten vuoksi.

– Edistämme asiaa valtakunnallisen keskustelun ja muiden suurten kaupunkien linjausten takia. Haluamme ohjeistuksella varmistaa, että jokaisella on yhdenvertainen oikeus turvalliseen opiskeluun ja pelisäännöt ovat kaikille samanlaiset päiväkodista.