Iran aikoo osallistua ensi kesänä Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa pelattavaan jalkapallon miesten MM-lopputurnaukseen, kertoo Aasian jalkapalloliitto AFC.
Iranin motivaatiota osallistua kolmen järjestäjämaan kesken jaettuihin MM-kisoihin on arvuuteltu siitä lähtien, kun Iran joutui helmikuun lopussa Yhdysvaltain ja Israelin hyökkäyssodan kohteeksi.
– Tietojemme mukaan Iran pelaa (MM-turnauksessa), Aasian jalkapalloliiton pääsihteeri Windsor Paul John kertoi.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump varoitteli viime viikolla, että Iranin joukkueen "henki ja turvallisuus" voivat olla vaarassa, jos maa osallistuu MM-kisoihin.
Iran on arvottu MM-turnauksessa alkulohkoon G. Lohkossa pelaavat Iranin lisäksi Belgia, Egypti ja Uusi-Seelanti.