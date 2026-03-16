Laukaan Tarvaalasta kadonneesta 68-vuotiaasta naisesta pyydetään havaintoja.
Nainen poistui poliisin mukaan kotoaan viime torstaina noin kello kahdeksan aikaan aamulla. Hänestä ei ole tämän jälkeen havaintoja.
Poliisin mukaan nainen on noin 174 senttiä pitkä, normaalivartaloinen ja hänellä on ruskeaksi värjätyt olkapäille ylettyvät hiukset.
Naisella oli kadotessaan mahdollisesti yllään ruskeahko puolipitkä takki, mustat housut ja mustat lenkkarit.
Tiedot naisen liikkeistä tai hänen olinpaikastaan pyydetään ilmoittamaan asian tutkijoille numeroon 0295448087 tai sähköpostiin vihjeet.sisa-suomi@poliisi.fi.