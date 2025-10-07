Orkla Suomi vetää takaisin Panda nougat -maitosuklaalevyjä, sillä ne sisältävät virheellisesti hasselpähkinää. Hasselpähkinää ei ole kerrottu suklaiden ainesosaluettelossa.

Hasselpähkinä on allergeeni, ja se saattaa aiheuttaa oireita tai reaktioita hasselpähkinälle allergisille.

Takaisinveto koskee kaikkia tällä hetkellä kaupoissa ja varastoissa olevia 145 gramman Panda nougat -maitosuklaalevyjä. Takaisinveto ei koske muita Pandan suklaalevyjä tai tuotteita.

Panda nougat -suklaalevyn ostaneita pyydetään palauttamaan se mihin tahansa tuotetta myyvään kauppaan. Kauppa hyvittää palautetun suklaan.

Tämä levy pyydetään palautettavaksi kauppaan.