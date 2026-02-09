Atrian 300 gramman Coleslaw-salaatissa on mahdollinen allergeeniriski.
Atria Suomi Oy vetää takaisin tuotteen Atria Coleslaw 300 g, jonka viimeinen käyttöpäivä on 21. helmikuuta 2026.
Pienessä osassa tuote-erää on Atrian tiedotteen mukaan virheellisesti Atria Sweet Vinegar Coleslaw 300 g -tuotteen rasia, vaikka kansi on oikea Atria Coleslaw -tuotteen kansi.
Virheellisen rasian vuoksi ainesosaluettelosta puuttuvat oikeat allergeenitiedot.
Tuote sisältää kananmunaa, maitoa ja sinapinsiemeniä.
Mikäli sekä kannessa että rasiassa molemmissa on Atria Coleslaw 300g -tuotetieto, ainesosaluettelo on oikea.
Oikeat tuotetiedot:
Atria Coleslaw, 300g
EAN 6407860065295
vkp 21.2.2026
Virheellisen rasian tuotetiedot:
Atria Sweet Vinegar Coleslaw, 300 g
EAN 640780002734.
Kuluttajia pyydetään tarvittaessa olemaan yhteydessä Atrian kuluttajapalveluun ja lähettämään kuva virheellisestä tuotteesta ja tuotepakkauksesta, jossa näkyy viimeinen käyttöpäivä.