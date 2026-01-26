Sen sijaan esimiestyössä ja työn kuormittavuudessa on kyselyn perusteella kohennettavaa.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän selvitys työhyvinvoinnista ja johtamiskäytännöistä on valmistunut, kertoo eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra.



Kopran mukaan kyselyssä ei ilmennyt viitteitä häirintäongelmista.



Sen sijaan esimiestyössä, työn kuormittavuudessa ja johtamisessa on kyselyn perusteella kohennettavaa.



– Näihin me aiomme tarttua siten, että pyrimme kehittämään kansanedustajien esimiestaitoja ja selkiyttämään pelisääntöjä. Pitää myös parantaa työn kuormituksen seurantaa, Kopra sanoi STT:lle.



– Tulokset käsitellään puheenjohtajistossa ja työvaliokunnassa ja linjataan, mitä parannustoimia lähdetään tekemään, Kopra jatkoi.



Kopran mukaan ryhmässä pitää keskustella muun muassa siitä, miten kansanedustajien esimiesvalmiuksia kehitetään, hankitaanko koulutusta ulkopuolelta ja milloin mahdollista koulutusta järjestettäisiin.

"Ylivoimainen enemmistö tyytyväisiä"

Kopran mukaan nyt esimiesosaamisessa esiin nousseet ongelmat eivät ole kovinkaan laaja-alaisia, ja ylivoimainen enemmistö kokoomuksen eduskuntaryhmän työntekijöistä on tyytyväisiä olosuhteisiin ja työhön.



– Me emme avaa prosenttilukuja tai lukumääriä julkisuuteen, mutta pienessä määrin on haasteita johtamisen suhteen. Se nousi tässä kyselyssä esiin, ja siksi siihen pitää puuttua, Kopra sanoo.



Kopra ei lähde avaamaan tarkemmin kyselyssä ilmenneitä ongelmakohtia vedoten kyselyn luottamuksellisuuteen. Kokoomuksen eduskuntaryhmä käynnisti selvityksen työhyvinvoinnista ja johtamiskäytännöistä aiemmin tässä kuussa eduskunnassa häirintätapauksista nousseen kohun seurauksena.