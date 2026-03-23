Poliisimies tuomittiin ehdolliseen vankeuteen lahjuksen ottamisesta.

Helsingin hovioikeus on tuominnut kokeneen poliisimiehen 60 päivän ehdolliseen vankeuteen lahjuksen ottamisesta.

Tuomion mukaan poliisi sai Mobilepay-maksuna 3 000 euroa äidiltä, jonka poikaa epäiltiin rikoksesta. Vastineeksi rahoista poliisin piti toimittaa äidille tietoja pojan rikosasioista.

Yhteydenpito naisen ja poliisin välillä alkoi, kun poliisi soitti anastusrikoksessa asianomistajana olleelle naiselle henkilökohtaisesta numerostaan.

Nainen teki rikosilmoituksen

Naisen mukaan hän sai poliisilta tietoja kahden vuoden ajan vuosina 2021-2023. Hän myös teki aloitteen maksamisesta, mutta summista ei ollut sovittu mitään.

Nainen kertoi oikeudessa, ettei poliisi kieltänyt lähettämästä rahaa eikä hän yhtä kertaa lukuun ottamatta kieltäytynyt ottamasta sitä vastaan.

Nainen kertoi oikeudessa tehneensä poliisista rikosilmoituksen, koska hänen omatuntonsa alkoi kolkuttaa eikä poliisin toimittamille tiedoille ollut enää tarvetta, koska hänen poikansa oli tuomittu pitkään vankeusrangaistukseen.

Poliisi: En halunnut rahoja

Poliisimies kertoi oikeudessa, ettei halunnut naiselta rahoja, mutta ei voinut tätä estää lähettämästä rahaa, koska nainen oli ilmoittanut lähettävänsä kaikki palautetut rahat poliisille takaisin.

Hän oli saanut Mobilepayn kautta naiselta 3 000 euroa, mutta ei koskaan käteistä rahaa. Syytteen mukaan poliisi olisi saanut naiselta myös käteistä rahaa 4 120 euroa, mutta oikeuden mukaan tästä ei ollut riittävää näyttöä.

Poliisi ei kertonut asiasta esimiehilleen, koska oli pelännyt siitä olevan hänelle haittaa eikä hän toisaalta halunnut sotkea esimiehiään asiaan. Poliisi oli tavannut naisen kahdesti vapaa-ajallaan.

Oikeudessa poliisi kertoi katsoneensa tietoja naisen pojasta, koska ne liittyivät hänen tehtäviinsä kenttäjohtajana.

Vuonna 1984 syntynyttä naista syytettiin Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa lahjuksen antamisesta ja vuonna 1966 syntynyttä poliisia virka-aseman väärinkäyttämisestä ja lahjuksen ottamisesta.

Näin oikeus perusteli

Käräjäoikeuden mukaan asiassa oli riidatonta, että nainen oli siirtänyt poliisille Mobilepayn kautta 3 000 euroa. Nainen sai teostaan 80 päiväsakkoa, joista hänen tuloillaan maksettavaksi tuli 480 euroa.

Poliisin syyte virka-aseman väärinkäyttämisestä hylättiin. Oikeuden mukaan poliisi katsoi tietoja poliisiasiain tietojärjestelmästä, jotka liittyivät muiden muassa naisen poikaan.

Oikeuden mukaan tietojen luovuttamisesta naiselle ei kuitenkaan ollut uskottavaa näyttöä. Sen mukaan poliisi ei laissa tarkoitetulla tavalla käyttänyt julkista valtaa katsoessaan tietoja poliisin tietojärjestelmästä.

Poliisimies sai kuitenkin 60 päivän ehdollisen vankeusrangaistuksen lahjuksen ottamisesta.

Käräjäoikeus katsoi, että poliisilla ei olisi ollut estettä palauttaa saamiaan varoja. Hän olisi voinut ryhtyä tehokkaisiin toimenpiteisiin yhteydenpidon katkaisemiseksi, rahalahjojen torjumiseksi ja palauttamiseksi sekä ilmoittaa asiasta esimiehelleen.

Poliisi palautti saamansa rahat vasta, kun häntä koskeva rikostutkinta alkoi.

Oikeuden mukaan jo pelkkä rahan vastaanottaminen ja se, että annetulla rahalla on pyritty vaikuttamaan tai se on ollut omiaan vaikuttamaan miehen toimintaan poliisina jo sinänsä täyttää lahjuksen ottamisen tunnusmerkistön.

Poliisi valitti tuomiostaan hovioikeuteen, joka ei kuitenkaan myöntänyt jatkokäsittelylupaa. Näin ollen käräjäoikeuden tuomio jää voimaan.

