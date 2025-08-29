Poliisi vapautti kuristamisesta epäillyn ja jätti rikosilmoituksen kirjaamatta – partiokaveri kertoo kiinnioton oudosta käänteestä

Poliisi päätti vapauttaa ex-naisystävänsä kuristamisesta epäillyn ja jätti rikosilmoituksen kirjaamatta. Oikeus piti virkavelvollisuuden rikkomisena.

Poliisipartio sai kiireellisen hälytystehtävän huoltoasemalle Kotkassa. Vartija oli kertonut jonkinlaisesta väkivallanteosta huoltoaseman pihalla.

Ilmoituksen mukaan mies oli töninyt naista. Partion saapuessa paikalle selvisi kuitenkin, että väkivalta oli ensitietoa rajumpaa.

Uhri kertoi, että hänen ex-poikaystävänsä oli kuristanut häntä niin kauan, että hän oli menettänyt tajuntansa. Hän kertoi myös, ettei uskalla tehdä rikosilmoitusta, koska mies uhkailee häntä niin paljon.

Mies oli poliisin vanha tuttu. Partio otti hänet kiinni. Kun poliisit tekivät miehelle turvatarkastusta, tämä sanoi toiselle poliisille ” kyllä sä (poliisin nimi) tiedät”.

Partiokaveri kertoi, että tämän jälkeen kyseisen poliisin suhtautuminen tilanteeseen muuttui. Hän päätti, että epäilty päästetään vapaaksi, eikä asiasta kirjatakaan rikosilmoitusta.

Erikoista käytöstä

Oikeudenkäynnissä 49-vuotias vanhempi konstaapeli kertoi toimineensa hälytystehtävällä partionjohtajana.

Mies kiisti saaneensa tehtävällä tietää, että uhria oli kuristettu pahasti. Hän kertoi saaneensa vain tiedon tönimisestä.

Partio oli kirjannut kuitenkin omaan raporttiinsa sekä kuristamisasian että sen, että uhri pelkäsi epäiltyä.

Miehen partiokaveri ihmetteli työkaverinsa toimintaa kyseisellä tehtävällä. Hänen mukaansa kuristaminen oli tullut heidän tietoonsa heti tapahtumapaikalla ja hän itse oli pitänyt tekoa törkeänä pahoinpitelynä tai jopa tapon yrityksenä.

Tästä syystä epäilty otettiin kiinni. Partiokaveri kertoi kysyneensä 49-vuotiaalta, että miksi tämä haluaa vapauttaa epäillyn.

Partiokaverin mukaan mies vastasi, etteivät he voi osoittaa kuristuksen voimakkuutta.

Partiokaveri kertoi halunneensa käydä katsomassa valvontakameratallenteita tilanteesta, mutta 49-vuotias oli sitä mieltä, ettei tapahtumapaikka näy kameroista.

Motiivi mysteeri

Tapahtumapaikka näkyi kuitenkin huoltoaseman valvontakameroista. Toisen edessä oli tapahtuma-aikaan tilataksi, mutta toinen tallensi tilanteen.

Tallenteella näkyi tönäisy ja kuristaminen.

Poliisi kirjasi tapahtumista kaksi päivää niiden jälkeen rikosilmoitukset pahoinpitelystä ja laittomasta uhkauksesta.

Oikeudessa 49-vuotias poliisimies kiisti, että hänellä olisi ollut jotakin sympatioita kuristamisesta epäiltyä kohtaan tai ettei hän olisi tahtonut ottaa tätä kiinni. Syy hänen toiminnalleen jäi siis mysteeriksi.

Kymenlaakson käräjäoikeus katsoi, että 49-vuotias poliisi ylitti valtuutensa arvioidessaan, ettei rikosilmoitusta tarvitse tehdä, koska heillä ei ollut tietoa kuristamisen voimakkuudesta. Tällaiset tehtävät eivät kuulu partiopoliiseille vaan ne selvitetään esitutkinnassa.

Oikeuden mukaan poliisimies joko tiesi toimivansa lainvastaisesti tai ainakin hänen olisi pitänyt tietää se.

Oikeus totesi, että poliisi jätti rikosilmoituksen kirjaamatta siitäkin huolimatta, että tiesi rikoksen jäävän todennäköisesti selvittämättä, koska uhri pelkäsi tehdä rikosilmoitusta. Näissä olosuhteissa poliisilla oli korostettu velvollisuus kirjata rikosilmoitus.

Oikeus tuomitsi 49-vuotiaan miehen virkavelvollisuuden rikkomisesta 30 päiväsakkoon.

Rikos tapahtui kesäkuussa 2021 Kotkassa.