Poliiseja on tuomittu viime vuosina useita kertoja asiakkaidensa kaltoinkohtelusta. Monesti väkivalta on kohdistunut lapsiin. MTV Uutiset koosti tapauksia viime vuosilta.

Uudenvuodenaattona 2021 poliisi otti kiinni 16-vuotiaan pojan, jonka epäili ampuneen ilotulitteen ihmisjoukkoa kohti. Myöhemmin selvisi, ettei poika edes ollut ampunut kyseistä tulitetta.

Tapahtumahetkellä poika kuitenkin raudoitettiin ja painettiin maahan. Poika makasi maassa täysin rauhallisena, kunnes poliisi äkisti kaasutti häntä kasvoihin. Kun poika alkoi kaasuttamisen seurauksena rimpuilla, poliisi kaasutti häntä uudestaan kasvoihin.

Kaksi poliisia nosti pojan pystyyn. Poika seisoi kädet raudoissa selän takana ja oli rauhallinen, mutta yhtäkkiä yksi poliiseista löi poikaa alakautta nyrkillä vatsaan.

Kyseinen poliisiväkivalta tallentui valvontakameroihin Sofiankadulla Helsingissä.

Helsingin poliisi hyllytti väkivaltaa käyttäneen poliisin, jonka jälkeen mies irtisanoi itsensä. Hän sai myöhemmin puolen vuoden ehdollisen vankeustuomion tuomion pahoinpitelystä ja virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Uhrille hän joutui maksamaan 1500 euroa vahingonkorvauksia.

6:40 Valvontakamerat tallensivat, kun poliisi kaasutti ja löi nyrkillä 16-vuotiasta poikaa Helsingissä.

Poliisi muilutti metsään

Maaliskuussa 2025 poliisi otti häiriökäyttäytymisen takia kiinni sekavan miehen. Mies kuljetettiin Helsingin poliisitalolle, jossa sairaanhoitaja arvioi, ettei 20-vuotiasta miestä voitaisi laittaa putkaan vaan hänet olisi syytä toimittaa sairaalaan päivystykseen.

Partionjohtaja päätti kuitenkin, että partio kuljettaa Kontulassa asuvan miehen Sipoonkorpeen ja jättää sinne. Mies oli edelleen sekava, eikä hänellä ollut mukanaan puhelinta tai lompakkoa.

Mies oli pukeutunut ohuisiin vaatteisiin ja ulkolämpötila oli nollan paikkeilla. Partio jätti miehen syrjäisen tien varteen myöhään illalla.

Sattumoisin ohi ajoi kuitenkin sipoolainen mies, joka löysi huonokuntoisen nuorukaisen tienvarresta.

– Pyöräytin auton ympäri ja ajoin takaisin. Nuori, noin 20-vuotias mies oli hätääntyneen oloinen, sekava, itkuinen ja selkeästi jotain muutakin kuin alkoholia käyttänyt, nimettömänä pysyttelevä sipoolaismies kertoi tapauksen jälkeen Helsingin Sanomille.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus katsoi, että poliisipartio jätti miehen avuttomaan tilaan, mikä aiheutti vaaraa vähintäänkin miehen terveydelle. Oikeuden mukaan molemmat partion poliisit olivat huolenpitovastuussa miehestä. Koska he laiminlöivät vastuunsa, molemmat syyllistyivät heitteillepanoon ja virkavelvollisuuden rikkomiseen.

Asia eteni Helsingin hovioikeuteen, joka ei ottanut tapausta käsittelyyn vaan piti käräjäoikeuden tuomion voimassa.

Teinille mustelma poskeen

Tammikuussa 2025 poliisimies löi raudoitettua teinipoikaa kasvoihin Nokialla.

Poikaa oltiin siirtämässä toiseen lastensuojeluyksikköön, mistä poika meni suunniltaan. Paikalle kutsuttiin poliisi turvaamaan tilannetta.

Partio painoi pojan vatsalleen lumiseen maahan ja raudoitti hänet. Toinen poliiseista piteli pojan jalkoja paikallaan ja toinen painoi polvellaan pojan selkää.

Toinen poliiseista painoi nyt jo rauhoittuneen lapsen päätä lumista maata vasten nyrkillään. Sitten hän löi avokämmenellä poikaa poskeen, todeten samalla "vitun jätkä" ja "lopeta se vitun apinointi".

Oli pojan 15-vuotissyntymäpäivä. Poliisiväkivalta aiheutti hänen poskeensa mustelman ja useita päiviä kestäneen kivun leukoihin.

Käräjäoikeus määräsi poliisimiehelle rangaistukseksi 40 päiväsakkoa, joista tälle kertyy 1 360 euroa maksettavaa. Lisäksi mies joutuu maksamaan pojalle 500 euroa kärsimyskorvauksia.

Avokämmentä ja nyrkkiä

Toukokuussa 2024 poliisi selvitti 15- ja 16-vuotiaiden teinipoikien kanssa epäiltyä vahingontekoa Kuusamossa. Poliisimies löi molempia poikia avokämmenellä kasvoihin.

Oulun käräjäoikeus tuomitsi nelikymppisen miehen kahdesta lievästä pahoinpitelystä ja virkavelvollisuuden rikkomisesta 50 päiväsakkoon, joista kertyy hänen tuloillaan maksettavaa 2 500 euroa. Lisäksi hänet määrättiin maksamaan 400 euroa korvauksia kummallekin uhrille.

Toukokuussa 2022 poliisimies pahoinpiteli asiakkaan Kouvolassa. Partio oli kutsuttu A-klinikalle poistamaan uhkaavasti käyttäytynyttä miestä.

Ensin poliisit olivat yrittäneet saada miestä poistumaan puhumalla. Puhe ei kuitenkaan tehonnut, vaan tilanne oli edennyt todistajien mukaan painiksi. Painitilannetta seuranneet todistajat kertoivat, että painin yhteydessä toinen poliiseista löi maassa makaavaa miestä useita kertoja nyrkillä.

Kymenlaakson käräjäoikeus määräsi poliisille rangaistukseksi pahoinpitelystä ja virkavelvollisuuden rikkomisesta 50 päiväsakkoa, joista kertyy hänen tuloillaan 500 euron verran maksettavaa.

Poliisiylijohtaja tuomitsi teot

Ylen MOT-toimitus tutki äskettäin laajemmin poliisiväkivaltaa Suomessa.

Ylen selvityksen mukaan poliisi on tuomittu virantoimituksen aikana tapahtuneesta pahoinpitelystä tai vammantuottamuksesta vajaan kymmenen vuoden aikana vähintään 19 kertaa. Osa näistä tuomioista ei ole vielä lainvoimaisia. Syytteessä poliisi on ollut yli 30 kertaa.

Poliisiylijohtaja Ilkka Koskimäki sanoi viime viikolla Ylellä, ettei hänellä tai hänen henkilökunnallaan ole ymmärrystä tapauksiin, joissa poliisi on käyttänyt oikeudettomasti voimaa.

– En vähättele näitä tapauksia missään tapauksessa, mutta kokonaisuuteen verrattuna niitä on kuitenkin vähäinen määrä. Joka ikinen on liikaa. Pyrimme ottamaan jokaisesta tapauksesta opiksi.

– Yksilö on toiminut näissä tapauksissa rikollisesti ja hän on kantanut myös rikosoikeudellisen vastuun, Koskimäki totesi.

Koskimäki vakuutti kuitenkin Ylellä, että poliisin etiikka on lähtökohtaisesti kunnossa ja poliisi pyrkii olemaan kansalaisten luottamuksen arvoinen.