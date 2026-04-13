



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Espoon kunniamurhaoikeudenkäynti keskeytyi tulkkausongelmien takia: "Tulkkaus liian epätarkkaa" MTV SEURAA Kuvassa vasemmalla murhasta syytetty 44-vuotias mies ja oikealla hänen avustamisestaan syytetty 43-vuotias mies. MTV Julkaistu 13.04.2026 08:55 (Päivitetty 13.04.2026 11:05 ) MTV SEURAA: Rebekka Härkönen rebekka.harkonen@mtv.fi Miestä syytetään ex-puolisonsa teloitustyylisestä kunniamurhasta ja hänen tuttavaansa avunannosta siihen. MTV Uutiset seurasi oikeudenkäyntiä tässä artikkelissa. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa Espoossa jatkettiin tänään oikeudenkäyntiä, jossa 44-vuotiasta miestä syytetään 31-vuotiaan ex-puolisonsa murhasta ja ampuma-aserikoksesta. Syyttäjän mukaan teon motiivina oli miehen huoli sukunsa maineesta, sillä ex-vaimo oli löytänyt jo uuden kumppanin ja oli kuollessaan raskaana tälle. Tänään oikeuden oli kuitenkin tarkoitus kuulla miehen 43-vuotiasta tuttavaa, jonka oli alun perin tarkoitus toteuttaa henkirikos. Syyttäjä vaatii 43-vuotiaalle miehelle rangaistusta avunannosta murhaan, törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta ja ampuma-aserikoksesta. Kuuleminen keskeytyi kuitenkin tulkkausongelmiin. Henkirikos tapahtui Espoon Suurpellossa elokuussa 2025. Mies ampui ex-vaimoaan selkään kerrostalon rappukäytävään. Ex-avioparin yhteiset lapset näkivät veriteon. Murhasta epäillyn miehen ja surmatun naisen välillä on ollut vireillä lähestymiskieltoasia. Mies kiistää murhasyytteen. Hän myöntää syyllistyneensä enintään tappoon. Tämä oli päivittyvä juttu. Kello 11.05 MTV:n seuranta on päättynyt tältä päivältä. Kiitos mielenkiinnosta. Kello 11.01 Nyt oikeudenkäynti jatkuu, palaveri on ohi. 43-vuotias syytetty tahtoo tulla kuulluksi. Oikeudenpuheenjohtaja kysyy syytetyltä, onko hän ymmärtänyt hänelle esitetyt kysymykset, kun tulkkausta on moitittu. – En aivan, syytetty sanoo. Oikeuden puheenjohtaja kysyy tulkilta, onko tällä riittävästi kokemusta tulkkaukseen. Tulkki vastaa, ettei hänellä ole paljon kokemusta. –Tulkkaus on liian epätarkkaa, joten emme voi jatkaa. Kyse on kuitenkin hyvin vakavista syytteistä, oikeuden puheenjohtaja sanoo. Oikeuden puheenjohtaja ilmoittaa, että tulkki vaihdetaan ja oikeudenkäynti päätetään tältä päivältä. Oikeudenkäyntiä yritetään jatkaa ensi torstaina toisen tulkin avustuksella. Tuolloin kuullaan 43-vuotiasta ja 44-vuotiaan pääsyytetyn kuulemista siirretään eteenpäin. Kello 10.40 Oikeussalissa käydään keskustelua siitä, että jos 43-vuotias haluaa tulla kuulluksi, hänen pitää itse puhua, avustaja ei voi tehdä sitä hänen puolestaan. Hän ei voi myöskään vastata, että on jo vastannut aiemmin jo asioihin.

Nyt 43-vuotias syytetty, hänen avustajansa ja tulkki vetäytyvät lyhyeen palaveriin.

44-vuotias murhasta syytetty ilmoittaa haluavansa toisen tulkin omaan kuulemiseensa, hänen mukaansa paikalla oleva tulkki ei käännä kaikkea, mitä 43-vuotias sanoo.

Kello 10.35

43-vuotias kertoo, että ase löytyi "normaalista" pahvilaatikosta, ei esimerkiksi pizzalaatikosta. Laatikoissa oli työkaluja.

Syyttäjä kysyy, miksi miehen huomio kiinnittyi juuri aseeseen.

– Näin sen laatikon ja aseen. Minulle sanottiin, ettei se ole oikea ase, että laita se takaisin, älä sekaannu siihen. Minä laitoin sen takaisin, enkä ole nähnyt sitä sen jälkeen, mies kertoo.

Hän toistelee syyttäjän kysymyksiin, että on kertonut näistä asioista jo useita kertoja. Miehen mukaan laatikossa ei ollut hänen tavaroitaan.

Syyttäjä toistaa kysymystä, johon ei ole saanut vielä vastausta, eli mikä sai miehen huomion kiinnittymään aseeseen.

– Kiinnitin huomiota, koska näin sen. Se oli tavaroiden, eli rakennustyökalujen seassa.

Syyttäjä kysyy mieheltä, mitä tämä teki seuraavaksi, kun näki aseen.

– Kerroin työnantajalleni siitä, että olen löytänyt aseen. Hän sanoi, ettei se ole oikea ase, laita se takaisin, älä sekaannu siihen, mies kertoo.

Mies kertoo ottaneensa aseen käteen ja huutaneensa yläkerrassa olevalle työnantajalleen asiansa.

Kello 10.25

Nyt on syyttäjän vuoro kuulustella syytettyä. Syyttäjä aloittaa kysymällä, miten 43-vuotias on sukua 44-vuotiaalle.

– Emme ole lähisukua, mies vastaa.

Syyttäjä kysyy, ovatko miehet pikkuserkkuja toisilleen. Miehen mukaan eivät. Sukulaisuuteen ei saada selvyyttä.

Mies kertoo tulleensa Suomeen noin kaksi vuotta sitten.

– Oli nainen ja tarkoitukseni oli mennä hänen kanssaan naimisiin, mies vastaa.

Syyttäjä kysyy aseesta, että miten se tuli ensimmäisen kerran 43-vuotiaan tietoon.

– Siivosin töissä parturin kellaria ja löysin aseen pahvilaatikosta. Kenet tahansa tuotte tänne oikeuteen ja syytätte murhasta, hän kärsii siitä henkisesti, etenkin, kun uhri on nainen, mies vastaa.

– Tämä mielenkiintoinen vastaus, kun kysyin aseesta ja vastaus on ihan muuta, syyttäjä sanoo.

Mies kertoo, että parturin kellarissa oli myös pizzerian tavaroita, koska liikkeet olivat yhdessä.

– Halusin siivota kellaria, koska majoitun aiemmin siellä muutaman kuukauden ja siksi siellä oli tavaroitani, mies kertoo.

Hän sanoo hankkineensa tämän jälkeen oman asunnon.

Mies ei muista, milloin tarkalleen tuli Suomeen. Hän ei myöskään muista, miten kauan tarkalleen ottaen asui työpaikkansa kellarissa ja milloin sai oman asunnon.

Kello 10.07

Oikeudenkäynti jatkuu.

Kello 9.49

Oikeus pitää nyt vartin tauon.

Kello 9.47

Avustaja kysyy 43-vuotiaalta, oliko 44-vuotiaalla suunnitelma ex-puolisonsa tappamiseksi.

Mies sanoo pitäneensä naista hyvänä ihmisenä ja että kaikki ovat järkyttyneitä tapahtumasta. Nainen myös auttoi 43-vuotiasta kielen oppimisessa.

Avustajansa pyynnöstä mies sanoo, ettei kukaan painostanut häntä.

Mies kertoo, että uhrilla oli naispuolinen ystävä, joka 43-vuotiaan oli tarkoitus tavata ja ottaa mukaansa Varkauteen. Tämä ei kuitenkaan onnistunut, koska naisella oli vieraita. Siksi mies kertoo yöpyneensä omassa autossaan ja lähteneensä seuraavana päivänä takaisin Varkauteen.

Avustaja kysyy, pitikö 43-vuotiaan jonkin suunnitelman mukaan surmata uhri ja oliko hänellä ase mukana.

– Ei ollut mitään tällaista, mies vastaa.

Mies kertoo, että 44-vuotias oli hänen työnantajansa, eikä työnantaja yleensä kerro yksityiselämästään työntekijälle. Mies kiistää tienneensä 44-vuotiaan surma-aikeista tai kuulleensa mitään kunniasta tai sen palauttamisesta.

Mies kertoo, ettei muista mitään keskusteluista osapuolten välillä. Hän kertoo, ettei Suomeen tullessaan osannut kieltä tai tuntenut ketään Suomesta, joten puhui pariskunnan kanssa "normaaleista asioista".

Mies kertoo, että hänellä oli tapana soitella eri henkilöiden kanssa, kun tuli tylsää.

Mies kertoo, että hän työskenteli pizzeriassa vielä jonkin aikaa henkirikoksen jälkeen ja sitten hänet irtisanottiin. Hän kertoo työskennelleensä minimipalkalla kahdentoista tunnin työpäiviä.

Kello 9.32

Nyt alkaa 43-vuotiaan miehen kuuleminen avunannosta murhaan. Se tapahtuu tulkin välityksellä.

Miestä kuulustelee ensin hänen oma avustajansa.

Mies kertoo olleensa tapahtumapäivänä Varkaudessa töissä. Hän kertoo, ettei oikein osaa kertoa muuta, sillä kyseessä oli "miehen ja vaimon välinen asia". Hän sanoo, ettei tiedä, mitä heidän välillään on tapahtunut.

Tämä on ainoa, mitä hän vapaasti kerrottaessa kertoo asiasta.

Avustajan kuulustellessa mies kertoo työskennelleensä 44-vuotiaan miehen ja tämän ex-puolison pizzeriassa. Hän kertoo tehneensä kuljetustyötä ja valmistaneensa myös ruokaa. Liikkeessä oli samoissa tiloissa pizzeria ja parturi, mutta parturissa 43-vuotias ei työskennellyt.

Mies kertoo, ettei ole lähisukua murhasta syytetylle. Mutta kuitenkin sukua.

Mies kertoo päätyneensä Suomeen, koska oli menossa naimisiin. Hän kertoo seurustelleensa naisen kanssa kuukauden ajan, mutta kun naisen lapset eivät hyväksyneet häntä, hänen piti hakea töitä. Siksi hän päätyi töihin 44-vuotiaalle.

Tavallinen työpäivä alkoi niin, että liike avattiin aamuyhdeksältä ja päättyi liikkeen sulkemiseen iltayhdeksältä.

Avustaja pyytää kertomaan murha-aseesta. Mies kertoo löytäneensä aseen puhdistaessaan kellaria. Ase oli pahvilaatikossa. Hän kertoi kysyneensä asiasta 44-vuotiaalta aseesta ja tämä kertoi, ettei kyseessä ollut oikea ase. Mies kertoo valokuvanneensa aseen oman mielenkiintonsa takia. Hän ei nähnyt asetta enää tämän jälkeen.

Mies kertoo pidelleensä asetta käsissään ja laittaneensa sen sitten takaisin paikoilleen. Hän ei muista, irrottiko hän lippaan tai latasiko asetta.

Mies sanoo myös kertoneensa myöhemmin aseesta poliisille. Hän sanoo, ettei kertonut heti aseesta poliisille, koska ajatteli, ettei se ole oikea.

Mies sanoo, ettei tiedä, oliko 44-vuotiaalla muitakin aseita.

Kello 9.14

Nyt myös avunannosta syytetty mies saapui saliin. Häntä on tarkoitus kuulla tänään tapahtumista ja kuulemiselle on varattu koko päivä.

43-vuotias avunannosta syytetty esitti erikseen oikeudenkäynnin aluksi pyynnön medialle, ettei häntä kuvata salissa. Oikeuden puheenjohtaja huomautti, että normaalikäytännön mukaan kuvaaminen ja äänen tallentaminen on kiellettyjä oikeuskäsittelyn aikana.

Kello 9.09

Murhasta syytetty mies saapui saliin poliisipartion saattamana. Vielä odotellaan avunannosta syytettyä miestä saapuvaksi saliin.

Kello 9.05

Oikeudenkäynti alkoi.

Kello 8.55

Hyvää huomenta Espoon käräjätalolta.

Tänään oikeudenkäyntiä seuraa MTV:n rikostoimittaja Rebekka Härkönen.

Oikeudenkäynnin on tarkoitus alkaa kello 9. Koko päivä on varattu 43-vuotiaan miehen kuulemiseen.

Syyttäjän mukaan mies avusti tuttavaansa tämän ex-vaimon murhassa. Syyttäjän mukaan 43-vuotias hankki aseen tekoa varten ja hänen oli itse asiassa tarkoitus alun perin tappaa uhri tuttavansa puolesta.

Syyttäjän mukaan henkirikoksen motiivi oli suvun maine.