Tapparan Benjamin Rautiainen on ollut yksi SM-liigan syyskauden näkyvimmistä pelaajista. Hänellä on mahdollisuus astua huimaan joukkoon.
NHL-seura Tampa Bay Lightningin varaama Rautiainen, 20, pelasi viime kaudella isoja lupauksia herättäneen tulokasvuoden, kun 50 ottelussa syntyi tehot 10+23=33. Tästä huolimatta syksyn tehovire on tullut yllätyksenä. Rautiainen on tutkaparinsa Joachim Blichfeldin jälkeen pistepörssin kakkosena 28 pelin tehoilla 11+26=37.
Tahti on herättänyt spekulaation: Tulisiko Rautiaisesta neljäs SM-liigan runkosarjassa 60 pistettä alle 21-vuotiaana tehnyt pelaaja? Aiemmin tähän ovat pystyneet vain Saku Koivu, Raimo Summanen ja Christian Ruuttu. Tällä hetkellä Rautiainen on huimassa 80 pisteen tahdissa.
– Maalinteon kanssa oli ongelmia ekat 14 peliä. Sitten yhtäkkiä hatullinen. Mutta hänen pelinsä on koko ajan kestänyt. Todella monipuolinen pelaaja, asiantuntija Ari Vallin totesi Hockey Night Maanantai -ohjelmassa.
