Ässien Patrik Juholan kuuden pisteen ilta on harvinaisuus, mutta viimeiseen vuoteen tuplatriplasalama on iskenyt poikkeuksellisen tiuhaan.
Juhola teki ja syötti kolme, kun Ässät kaatoi Pelicansin maalirikkaassa matsissa 6–5.
Liigasta selvitettiin MTV Urheilulle, että kyseessä on vasta neljäs kerta 2020-luvulla, kun joku onnistuu takomaan kuusi pistettä yhdessä SM-liigaottelussa.
Marraskuussa 2020 HIFK:ta edustanut Anton Lundell rohmusi 2+4, kun helsinkiläiset murskasivat Jukurit 11–1. Lundell on edelleen SM-liigahistorian nuorin kuusi pistettä tehnyt pelaaja.
Sen jälkeen vedeltiinkiin vuosikaudet kuivaa jaksoa. Vasta tammikuussa 2025 Sportissa härkämäisen kauden pelannut puolustaja Atro Leppänen onnistui yltämään kuuteen pisteeseen. Leppäsen saldo oli 3+3, kun Sport voitti KooKoon 6–5.
Myös toinen pelaaja pystyi temppuun viime kauden aikana. Jukureita edustanut hyökkääjä Peter Abbandonato tuuppasi Pelicansin uuniin 3+3. Kanadalainen teki pisteet liigan playout-vaiheessa.
2020-luvulla kuusi pistettä yhdessä ottelussa:
18.11.2020 Anton Lundell, HIFK, 2+4
18.1.2025 Atro Leppänen, Sport, 3+3
25.3.2025 Peter Abbandonato, Jukurit, 3+3
6.2.2026 Patrik Juhola, Ässät, 3+3
Koko 2000-luvulla pelkän runkosarjan osalta kuuteen pisteeseen on venynyt kaikkiaan kahdeksan pelaajaa. Heistä "kärkipaikkaa" pitää HIFK:ssa 5+1 nakutellut Tony Salmelainen. Hänen tehoiltamastaan on reilut 20 vuotta.