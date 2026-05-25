Italia putoaa miesten MM-jääkiekon ylimmältä portaalta.
MAINOS
Jääkiekon MM-kisat 15.–31.5.2026
Puolivälierä Suomi–Tshekki torstaina klo 17.20!
Leijonien pelit, välierät ja finaali MTV3-kanavalla. MTV Katsomossa ottelut maksullisilla tilauksilla. Kaikki kisauutiset MM-jääkiekon verkkosivuilla.
Jukka Jalosen valmentama Italia hävisi jääkiekon miesten MM-kilpailuissa Sveitsissä kaikki seitsemän otteluaan. Viimeisessä turnausmatsissaan Fribourgissa se sai kyytiä maanantai-iltana Slovenialta maalein 1–5.
Italia nykäisi toisen erän alkuminuuteilla johtoon Phil Pietroniron yläkulmaan ampumalla osumalla, mutta Slovenia alkoi karata mättämällä samaan periodiin kolme kaappia. Tasoituksen tälläsi takayläkulmaan Ilves-hyökkääjä Matic Török ja seuraavat kaksi Jan Drozgin kihausta syntyivät ylivoimalla, jälkimmäinen niistä musertavasti kuusi sekuntia ennen erän päätöstä.
Török haali ottelussa myös syöttöpisteen alustamalla kolmannessa erässä Marcel Mahkovecin viimeistelemän uunin. Mahkovec tehoili ottelun kovimpana pisteniekkana saldon 1+3=4. Päätöshäkin niittasi ylivoimalla Zan Jezovsek.
Italia sai MM-turnauksessa vain yhden pisteen voittomaalikilpailun tappiosta Tanskaa vastaan. Päätösmatsin tappiolla varmistui, että Italia jää B-lohkossa viimeiseksi eli kahdeksanneksi ja putoaa näin MM-jääkiekon pääsarjasta toiselle sarjaportaalle.