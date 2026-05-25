Italia sai MM-turnauksessa vain yhden pisteen voittomaalikilpailun tappiosta Tanskaa vastaan. Päätösmatsin tappiolla varmistui, että Italia jää B-lohkossa viimeiseksi eli kahdeksanneksi ja putoaa näin MM-jääkiekon pääsarjasta toiselle sarjaportaalle.

Italia nykäisi toisen erän alkuminuuteilla johtoon Phil Pietroniron yläkulmaan ampumalla osumalla, mutta Slovenia alkoi karata mättämällä samaan periodiin kolme kaappia. Tasoituksen tälläsi takayläkulmaan Ilves-hyökkääjä Matic Török ja seuraavat kaksi Jan Drozgin kihausta syntyivät ylivoimalla, jälkimmäinen niistä musertavasti kuusi sekuntia ennen erän päätöstä.

Slovenia nousi lohkossa kuuteen pisteeseen ja kuudenneksi, mutta pisteen Slovenian takana oleva Tanska voi nousta vielä edelle. Tanska kohtaa huomenna päätöspelissään lohkokakkosena majailevan Norjan.