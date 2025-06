Kun matkustat lemmikin kanssa kesällä autossa, muista nämä tärkeät neuvot

Kunnon helteellä auton sisälämpötila voi nousta jopa 80 asteeseen, jolloin lyhytkin aika kuumassa autossa voi olla lemmikille kohtalokas.

Useissa uusissa autoissa on mahdollista pitää ilmastointi päällä, vaikka auto on pysäköity. Toiminnon myötä esimerkiksi koiran voi jättää tarvittaessa helteillä autoon lyhyeksi aikaa yksin. Tällöin omistajan on seurattava sovelluksen avulla, että ilmastointi on päällä ja kunnossa.

Moni ei kuitenkaan uskalla jättää ilmastoinnista huolimatta lemmikkiään edes lyhyeksi ajaksi autoon yksin, sillä he pelkäävät sivullisten reagointia tilanteeseen. Asia ilmenee Autoklinikan kyselystä.

Poliisi ja Suomen eläinsuojeluyhdistys ovat ohjeistaneet jättämään esimerkiksi tuulilasiin lapun, jossa kerrotaan ilmastoinnin olevan käytössä, mikäli autossa on lemmikki helteellä.

Kesävinkit autoilevalle lemmikinomistajalle:

1. Ajon aikana lemmikkiä ei ole hyvä pitää irrallaan. Lemmikki matkustaa henkilöautossa turvallisesti kiinnitettynä turvavöihin tai sijoitettuna auton takatilaan. Tavaratilassa lemmikille kannattaa asentaa eläimen kuljetukseen tarkoitettu häkki tai kuljetuslaatikko, joka on kiinnitetty oikein.

2. Myös lemmikki tarvitsee taukoja. Jaloittele yhdessä eläimen kanssa.

3. Auto kuumenee helteellä nopeasti, joten lemmikkiä ei saa jättää autoon ilman ilmastointia. Jos autossa on mahdollisuus käyttää ilmastointia pysäköinnin aikana, seuraa auton sisälämpötilaa sovelluksella. Auto kannattaa kuitenkin aina pysäköidä mahdollisimman varjoisaan paikkaan.

4. Auton ikkunan auki jättäminen ei takaa helteellä eläimelle tarvittavaa viilennystä.

5. Älä jätä eläintä yksin autoon pitkäksi aikaa, vaikka käytössä olisikin ilmastointi.

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran kesäkuussa 2024.

Lähde: Autoklinikka