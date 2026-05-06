Jos olet antanut lemmikillesi punkkilääkityksen, sen jätösten kerääminen on entistä tärkeämpää. Myös karvat kannattaa noukkia talteen.
Moni on suojannut koiransa ja kissansa kesän korvalla punkkeja vastaan.
Lemmikit ja niiden omistajat voivatkin sen ansiosta olla punkeilta paremmin turvassa.
Omistajien on kuitenkin hyvä tietää, että lääke voi aiheuttaa luonnossa pahaa tuhoa.
Kun punkkilääkkeen saanut koira kakkii, pissii tai käy uimassa, myrkkyä leviää myös maahan ja veteen, muistuttaa vuoden eläinlääkäri Leena Tuuri.
– Lääke tappaa punkkeja, jotka ovat hyönteisiä, mutta kun lääkettä erittyy ulosteen mukana luontoon, se tappaa hyödyllisiäkin hyönteisiä, Tuuri kommentoi Huomenta Suomessa.
"Tappaa koko lätäkön eläimet"
Punkkilääkkeitä saaneiden koirien kakka voi olla myrkyllistä vielä kuukausia sen antamisen jälkeen.
– Sen takia suositellaan kyllä, että jätökset kerättäisiin.
Punkkilääkkeen pakkausseloste kannattaa lukea erityisen tarkkaan, jos koira on vesipeto eli tykkää uida tai polskutella kosteikoissa ja lätäköissä.
– Punkkilääke on vesieliöille vielä myrkyllisempää kuin hyönteisille. Se tappaa tosi tehokkaasti suunnilleen koko lätäkön eläimet, Tuuri huomauttaa.