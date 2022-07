Miten koiran borrelioosi oireilee? Ota tämä huomioon oireiden alkamisesta: "Voi tulla omistajalle yllätyksenä"

Kesäkuumalla mökin ympäristössä samoileva koira saattaa saada turkkiinsa vapaamatkustajia. Puutiaiset, siis punkit, levittävät tauteja ihmisiin, mutta myös koiriin.

Koirien borrelioosin tyypillisiä oireita ovat niin sanotut yleisoireet – siis kuume, ruokahaluttomuus, vaisuus ja väsyneisyys. Koiralla voi myös olla, turvotusta nivelissä ja suurentuneet imusolmukkeet.

– Yksi mahdollinen oire on myös raajasta toiseen siirtyvä ontuminen. Eli ensin koira ontuu yhtä jalkaa, ja se siirtyykin sitten toiseen jalkaan, kuvaa eläinlääkäri Sara Knuutila Eläinklinikka Hakametsästä.

Ihmisillä punkinpuremaan ja borrelioosiin yhdistetään tyypillisesti rengasmainen, laajeneva, punainen ihomuutos. Koiralla vastaaja rengas on erittäin harvinainen.

– Klinikalla tapaan sitä, että ihmiset miettivät ja hakevat tätä rengasmaista punoitusta, mutta tyypillinen punkinpureman aiheuttama muutos koiralla on muutaman millin punoittava, koholla oleva alue, Knuutila sanoo.

Jos punkki puri eilen, borrelioosioireet eivät ala vielä kuukausiin

Jos koira sai punkin ihoonsa eilen ja vaikuttaa tänään kuumeiselta, borrelioosista tuskin on kyse.

– Eläinlääkärinä haluaisin korostaa sitä, että punkin puremasta kuluu 2–6 kuukautta ennen kuin borrelioosin oireet tulevat. Jos on kesäaika ja punkkiaika on kaikkein kuumimmillaan, ja koiralle tulee tällaisia yleisiä, borrelioosiin sopivia oireita, on tärkeää muistaa tämä, Knuutila paljastaa.

Borrelioosi on tautina tunnettu ja pelätty – sitähän tavataan ihmisilläkin. Kenties siksi moni on valppaana lemmikkinsä suhteen, mikä toki on hienoa.

– Kesäaikaan tulee aika paljon kyselyitä, että "löysin koirasta punkin eilen ja nyt sillä on tällaiset oireet, voiko sillä olla borrelioosi". Muistutan, että oire ei tule viikossa, Knuutila muistuttaa.

Periaatteessa borrelioosioireita olisi enemmän syytä epäillä syksyllä, jopa joulukuussa, jos punkki on purrut kesällä.

– Se on vähän hämäävää ja voi tulla omistajalle yllätyksenä. Ei joulukuussa tule ensimmäisenä mieleen, että voisiko oireiden taustalla olla borrelioosi.

Punkki voi tartuttaa myös anaplasmoosin

Borrelioosin lisäksi punkki voi tartuttaa koiraan infektiotauti anaplasmoosin. Sitä aiheuttava bakteeri siirtyy koiraan punkin välityksellä.

– Oireet ovat hyvin samanlaiset kuin borrelioosissa: epämääräisiä yleissairausoireita, lievää kuumeilua, väsymystä, syömättömyyttä. Voi olla myös jäykkäliikkeisyyttä ja ontumista. Harvinaisempana oireena on oksentelua, ripulointia ja imusolmukkeiden reaktioita, Knuutila listaa.

Tauti alkaa oireilla borrelioosia nopeammin, noin 1–2 viikossa.

– Jos koirassa on ollut punkki, oireet voivat olla samantyyppisiä, mutta tauti voikin olla anaplasmoosi, ei borrelioosi.

Tee tämä joka ilta: "Tarttuminen pystytään käytännössä estämään"

Koiran jokailtainen punkkitarkastus auttaisi estämään taudit. Vie yli kaksi vuorokautta, että borreliavirus siirtyy punkista koiraan; myös anaplasmoosi vaatii siirtyäkseen 1–2 vuorokautta.

– Jos koira tarkastetaan punkkien varalta joka päivä, silloin tarttuminen pystytään käytännössä estämään, Knuutila sanoo.

Punkit ovat kuitenkin tunnetusti hyvin pieniä kiinnittyessään koiraan. Niitä voi olla vaikea löytää, varsinkin tiheän tai paksun turkin seasta. Katso alla olevalta videoilta ohje siihen, miten punkkeja etsitään koirasta:

2:02 2:02 Näin etsit punkkeja koiran turkista.

Puutiaisaivokuume on koiralla äärimmäisen harvinainen

Ainoa tauti, joka voisi tarttua koiraan minuuteissa puremasta, on puutiaisaivokuume. Sitä ei kuitenkaan kannata stressata.

– Puutiaisaivokuume voi tarttua koiraan, mutta se on äärimmäisen, äärimmäisen harvinainen. Jos sen saa, se on äärimmäisen vakava, jopa kuolemaan johtava sairaus, mutta käytännössä se on äärettömän harvinaista, Knuutila sanoo.

Puutiaisaivokuumeen virus voi kyllä tarttua koiraan, mutta toistaiseksi tuntemattomasta syystä se aiheuttaa hyvin harvoin sairautta. Toisaalta: borrelioosikaan ei koirassa välttämättä oireile mitenkään.

– Jos otettaisiin satunnaisista koirista laboratoriokokeita, todettaisiin, että todella moni on saanut borrelioositartunnan, mutta koiralla ei ole oireita. On paljon koiria, joista voidaan laboratoriotutkimuksessa sanoa, että tämä on kohdannut punkin ja saanut tartunnan, mutta koira ei oireile millään tavalla, Knuutila sanoo.

Oleellisempiakin kesäpelkoja on. Knuutilan mukaan borrelioosia pelätään koirien suhteen liikaakin, koska siitä puhutaan ihmisille niin paljon.

– Borrelioosi on yllättävän harvinainen siihen nähden, kun miettii, paljonko punkkeja on kiinni koirissa. Punkkejahan saattaa olla kymmeniä. Paljon on koiria, joita ei ole punkkilääkitty. Silti koira ei välttämättä ikinä sairastu oireilevaan borrelioosiin.

Katso myös: Tätä kaikkea punkin puraisu voi saada ihmisessä aikaan. Juttu jatkuu videon alla.

6:47 6:47 Moni punkin purema voi jäädä huomaamatta.

"Punkinpoisto ei ole epäonnistunut, vaikka sinne se pieni pää jäisikin"

Omistajat kantavat usein huolta myös punkin poistamisesta: usein puutiaisen pää jää koiran ihoon, kun verenimijää irrottaa.

– Sinne jää pieni pala päätä, joka näkyy mustaan pisteenä, ja siitä omistajat ovat aina tosi huolissaan. Ei tarvitse olla huolissaan! Punkki on alkuvaiheessa tosi vaikea, jopa mahdoton saada kokonaan pois, Knuutila sanoo

Tärkeintä on poistaa punkki parhaan kykynsä mukaan ja putsata sitten purema-aluetta hyvin, tarvittaessa desinfektioaineella. Elimistö kyllä huomaa pään ja häätää sen vierasesineenä ulos haavasta, Knuutila lohduttaa.

– Punkinpoisto ei ole epäonnistunut, vaikka sinne se pieni pää jäisikin. Punkin on tarkoituskin olla kovasti kiinni, sitä ei yksinkertaisesti aina saa irti. Enemmän saattaa tehdä hallaa, jos päätä lähdetään väkisin pinseteillä kaivamaan ihosta. Se tulehtuu, jos sitä kaivelemalla kaivaa.

Punkkihalvausta ei suomalaisesta puutiaisesta saa

Amerikkalaislehdistä saa toisinaan lukea koirien punkkihalvauksista. Knuutilan mukaan tauti todella on olemassa, mutta Suomessa sitä ei kannata pelätä.

– Punkkihalvaus on eri punkkilajin välittämä sairaus. Amerikassa on erilaisia punkkeja kuin meillä, hän sanoo.

Koirille on olemassa myös melkoinen kavalkadi punkkilääkkeitä. Osa valmisteista karkottaa ja tappaa puutiaisia, osa pelkästään tappaa. Lisätietoa lääkkeiden toiminnasta saat Knuutilan tekstistä.

Katso myös, miten kissan turkista etsitään punkkeja: