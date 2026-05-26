Aalto-yliopiston ja Pörssisäätiön tuoreen tutkimuksen mukaan Suomi kuuluu eurooppalaiseen kärkeen sijoittamisen yleisyydessä, kun lähes puolet kotitalouksista tekee sijoituksia rahastoihin tai osakkeisiin.
Aalto-yliopiston ja Pörssisäätiön tuore tutkimus kertoo, että suomalaiset ovat jopa yksi Euroopan aktiivisimpia sijoittajakansoja, kun lähes puolet kotitalouksista (47 prosenttia) on sijoittanut rahastoihin tai osakkeisiin. Kotitalous lasketaan sijoittajaksi, kun yhdelläkin sen jäsenistä on sijoituksia.
– Vuonna 2009 osakkeisiin ja sijoitusrahastoihin sijoitti vajaa neljännes suomalaisista, mutta vuonna 2023 luku oli jo 35 prosenttia. Kun samaan kotitalouteen kuuluvat sijoittajat lasketaan yhdeksi kotitaloudeksi, sijoittavia kotitalouksia oli vuonna 2023 jo lähes puolet eli 47 prosenttia, tutkimus kertoo.
Luvut ovat jo sen verran suuria, että suomalaisten maine lähinnä pankkitileillä rahaa makuuttavina ihmisinä alkaa olla mennyttä.
– Monessa muussa Euroopan maassa sijoittaminen on harvinaisempaa. Saksa, Alankomaat ja jopa Sveitsi, siellä ei päästä tähän puoleen vaan siellä ollaan kolmasosan paikkeilla. Eli suomalaiset ovat poikkeuksellisia kansainvälisesti vertaillen, kertoo Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun omistajuuden professori Samuli Knüpfer.
– On ilahduttavaa, että niin moni sijoittaa. Nyt näkyy erityisesti nuorten sijoittamisen lisääntyminen ja se, että sijoitusvarallisuus jakautuu laajemmin, iloitsee puolestaan Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri.
Suomalaisten edellä sijoitusinnossa ovat eurooppalaisista lähinnä ruotsalaiset.
– Ruotsalaisilla on osakkeissa ja rahastoissa 58 prosenttia likvidistä rahoitusvarallisuudesta, mutta Suomessa luku on yli 13 prosenttiyksikköä pienempi, tutkimuksessa todetaan.