– On ilahduttavaa, että niin moni sijoittaa. Nyt näkyy erityisesti nuorten sijoittamisen lisääntyminen ja se, että sijoitusvarallisuus jakautuu laajemmin, iloitsee puolestaan Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri .

– Monessa muussa Euroopan maassa sijoittaminen on harvinaisempaa. Saksa, Alankomaat ja jopa Sveitsi, siellä ei päästä tähän puoleen vaan siellä ollaan kolmasosan paikkeilla. Eli suomalaiset ovat poikkeuksellisia kansainvälisesti vertaillen, kertoo Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun omistajuuden professori Samuli Knüpfer .

Aalto-yliopiston ja Pörssisäätiön tuore tutkimus kertoo, että suomalaiset ovat jopa yksi Euroopan aktiivisimpia sijoittajakansoja, kun lähes puolet kotitalouksista (47 prosenttia) on sijoittanut rahastoihin tai osakkeisiin. Kotitalous lasketaan sijoittajaksi, kun yhdelläkin sen jäsenistä on sijoituksia.

Suomalaisten sijoitusten arvo nousussa

Suomalaisten omistamien osakkeiden ja sijoitusrahastojen arvo oli vuonna 2009 41 miljardia euroa ja vuonna 2023 arvo oli jo 101 miljardia euroa.

– Kyllä suomalaisille yrityksille tulee hyvä mahdollisuus, että he voivat joko listautuessaan tai pörssiyhtiönä hakea rahoitusta niin, että kotitaloudet voivat osallistua rahoittamiseen, Lounasmeri toteaa.

– On varmasti monia syitä taustalla. Suomalaiset esimerkiksi luottavat pankkeihin instituutiona ja pankit tarjoavat paljon sijoituspalveluita. Sitten tässä on varmasti tapahtunut myös asennemuutosta, kun sijoittaminen on arkipäiväistynyt ja tullut helpommaksi ja mahdolliseksi lähes jokaiselle, Knüpfer pohtii.