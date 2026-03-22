Kevään ensimmäiset kyyhavainnot on jo tehty. Eläinlääkärit muistuttavat, miten toimia, jos kyy puree koiraa.

Seinäjokelainen Eläinklinikka Takala Oy varoittaa Facebook-päivityksessään kyyvaarasta.

Klinikan mukaan alueella tehtiin jo perjantaina useita kyyhavaintoja luonnossa ja yksi lemmikki tuotiin hoitoon kyynpuremaepäilyn vuoksi.

Klinikan eläinlääkärit muistuttavat päivityksessään, ettei kyyn pureman koiran vointia pidä koskaan jäädä seuraamaan kotiin vaan koira on saatava hoitoon heti.

– Yleensä tavallisimpia oireita ovat turvotus purema-alueella. Alue voi olla arka tai sinertävä. Koira muuttuu usein vaisuksi ja voimattomaksi, klinikka kertoo oireista.

Vaikka oireet eivät kuulosta vakavilta, tulee kyyn purema koira tai kissa viedä aina eläinlääkärin vastaanotolle viipymättä.

– Se voi olla hengenlähtö lähellä, kun kyy puree, eläinlääkärit varoittavat päivityksessä.

Älä anna kyytablettia

Eläinklinikka Avecin eläinlääkäri Chita Wahlroos antoi aiemmin MTV Uutisille ohjeet koirien kyyn puremien ensihoitoon.

Paras ensiapu niin koiran kuin kissankin kyyn puremaan on liikkumattomuus.

– Se hidastaa myrkyn etenemistä elimistössä.

– Hoitona käytetään elintoimintoja tukevaa hoitoa. Puremaan on myös olemassa vasta-aine, jonka käyttäminen arvioidaan eläinlääkärillä, Eläinklinikka Takala kertoo puolestaan päivityksessään.

Tärkeää on muistaa, ettei kyypakkausta tule antaa koiralle, ellei koiran hengitys ole vaarantunut.

– Jos purema aiheuttaa koiralle nopeasti voimakasta turvotusta ja hengitysvaikeuksia, silloin kyypakkauksen sisältämästä kortisonista voi olla apua, koska se laskee turvotusta, mutta rutiinisti sitä ei tulisi kyyn puremalle koiralle antaa, Wahlroos kertoi MTV Uutisille aiemmin.

Puremakohta vaikuttaa tilanteen vakavuuteen

Chita Wahlroosin mukaan noin tuhannesta kyyn puremasta koirasta 3–10 koiraa kuolee.

Koiran rodusta tai koosta ei kuitenkaan voi etukäteen päätellä, kuinka vakavia oireita koiralle aiheutuu.

– Pieni koko saattaa olla yksi tekijä, joka vaikuttaa vakavuuteen, mutta enemmän merkitsevät koiran sekä kyyn yksilölliset ominaisuudet eli millaiset immunologiset vasteet koiralla on kyyn myrkkyä vastaan ja toisaalta, kuinka paljon ja miten voimakasta koiraa purreen kyyn myrkky sattui olemaan, Wahlroos kertoi.

Myös sillä, mihin kohtaa liero on päässyt puraisemaan, on merkitystä.

– Kyyn myrkyn pitkäaikaisvaikutukset ovat jostain syystä vakavammat, jos kyy puree lemmikkiä tassuun. Näin on todettu muutamissa eri tutkimuksissa, Wahlroos kertoi.

Eläinlääkäri Chita Wahlroos kertoi kesäisistä lemmikkien terveysvinkeistä Kesämyytit-sarjassa.