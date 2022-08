Miksi koira syö ruohoa? Monta selitystä erikoiselle käytökselle – ota tässä vaiheessa yhteys eläinlääkäriin

Ruohon syöminen on normaalia koirille. Käytöstä on havaittu sekä lemmikkinä että villinä elävien koirien parissa. Eräässä pienessä tutkimuksessa lähes kolme neljästä lemmikkikoirasta söi pihapiirin kasveja, kun siihen tarjoutui mahdollisuus.

Eri syitä ruohon syömiseen

Ruohon syöminen ja oksentelu

– Koiran oksennuskynnys on aika matala. Jos maha on täynnä ruohoa, oksennus tulee helposti, Rinkinen sanoo.

Mikäli koiran oksennuksessa tai ulosteessa on verta, tulee asiasta olla yhteydessä eläinlääkäriin, neuvoo eläinklinikka First Vet. Eläinlääkärille kannattaa soittaa myös, jos koira on kuumeinen, sen yleiskunto on huonontunut tai sen epäilee syöneen vierasesineen.