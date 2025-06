Apteekkari kertoo, mihin kesälomalaisen kannattaa varautua: "Voi parantaa kummasti elämänlaatua"

Nykyihmisen tulisi kesälomaan varautuessaan ottaa huomioon myös helleaaltojen aiheuttama nestehukka.

Kalastusonnettomuudet, punkin ja käärmeen puremat sekä nyrjähdykset ja venähdykset vievät mökkeilijöitä ja kesämatkailijoita runsain joukoin päivystykseen kesästä toiseen. Lomareissuun kannattaakin varautua ainakin pienellä ensiapulaukulla.

Outokummun apteekin apteekkari ja Apteekkariliiton toinen varapuheenjohtaja Anu Töyräs hankkisi mökin tai auton ensiapulaukkuun tarvikkeet ainakin naarmujen ja hyönteisten pistojen hoitamiseen.

– Kesämökille kannattaa varata haavanhoitotuotteita, puhdistusainetta, laastaria ja pieniä sidostarpeita, Töyräs sanoo.

Uusi varautumisen paikka ovat ylettömän helteet

Kesäreissussa myös allergiat voivat vaivata, ja moni ostaakin nenäsumutteita, silmätippoja ja tabletteja. Lomalla kannattaisikin varautua kaikkeen – varsinkin, jos matka suuntautuu pois kaupungista ja kauas apteekeista.

Nykyihmiselle uusi varautumisen paikka ovat ylettömän helteiset kesät, joita Suomessakin on jo koettu.

– Tänä päivänä on jo aika paljon hellepäiviä varsinkin Etelä-Suomessa. Nesteytys on tärkeää. Varsinkin iäkkäitä ihmisiä ja lapsia pitäisi muistaa nesteyttää, kun ollaan paljon ulkona, ja lapset myös leikkivät, Töyräs sanoo.

Lapselle juomaksi voi tarjota mehua. Apteekista saa myös nesteyttämiseen tarkoitettuja valmisteita.

– Niistä saa vähän suoloja ja sokereita. Näin ei esimerkiksi vanhuksilla lähde herkemmin tulemaan kramppeja ja niin sanottuja suonenvetoja. Nesteyttäminen voi parantaa kummasti elämänlaatua.

Hätätilanteessa vesipulloon voi pudottaa pienen merisuolakiteen.

– Sillä voi korvata hikoilua, mutta tietysti suolavesi on pahanmakuista juotuna. Tätä tarkoitusta varten on poretabletteja ja muita valmisteita, joissa makua on peitetty, että niitä on vähän mielekkäämpi juoda.

