Valokuitua tarjotaan nyt vauhdilla koteihin, mutta sopimuksissa on eroja. Huomenta Suomessa korostettiin, että ostajan kannattaa käydä läpi oma tarve, hinta ja mihin sitoutuminen ennen allekirjoitusta.

Valokuituverkkoja markkinoidaan kodeille aktiivisesti, mutta nimeä ei kannata pistää papereihin harkitsematta.

– Sopimuksia valokuituliittymistä ei tarvitse pelätä, mutta kannattaa tutustua sopimusehtoihin, kertoo digitaalisten yhteyksien päällikkö Mari Österberg Traficomilta.

Valokuidun etu on nopeuden lisäksi varmuus, eikä yhteysnopeus Österbergin mukaan riipu muiden käyttäjien määrästä.

Ensin oma tarve ja nykyinen yhteys

Arvio omasta käytöstä auttaa valitsemaan sopivan liittymän ja välttämään turhat kulut. Huomenta Suomen haastattelussa neuvottiin testaamaan myös nykyisen yhteyden toimivuus.

– Traficomin Bittimittari-sovelluksella voi arvioida omaa tarvetta ja sitä, kuinka hyvin nykyinen nettiyhteys palvelee tarvetta, sanoo Österberg.

Etätyö, videopuhelut ja suuret tiedonsiirtomäärät lisäävät vaatimuksia, mutta kaikille valokuitu ei ole välttämätön heti.

Lue myös: