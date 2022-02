Miksi ylihintaisia remontteja tarjotaan etenkin ikäihmisille? Vanhustyön keskusliitto kertoo, mistä alan hämärämiehet tunnistaa: Kiireelliseen remonttiin on vain yksi syy

Painostava ja kiireellinen kaupankäynti hälytysmerkkejä

MTV Uutiset on saanut lyhyessä ajassa runsain määrin yhteydenottoja ilmiöstä , josta edellä mainittu kokemus on vain yksi esimerkki.

– Kun ollaan epärehellisesti liikkeellä, niin kaupankäynti on painostava. Yritetään saada kauppa ensimmäisellä käynnillä. Kiireen ja painostamisen pitäisi nostaa hälytyskelloja. Jos on vesivuoto on kyseessä, niin silloin on kiire. Mutta aika harvoin muutoin on kiire, hän kuvailee.