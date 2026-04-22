Monet EU:n ulkopuolella sijaitsevat nettikaupat myyvät tuotteita, joiden turvallisuusstandardit eivät täytä niille asetettuja määräyksiä.

Huolestuttavaa on se, että pelkästään viime vuoden aikana EU:n viranomaiset saivat kiinni yhteensä lähes 4 500 tuotetta, jotka eivät vastanneet turvallisuusmääräyksiä. Kasvua vuoteen 2022 verrattuna oli tapahtunut yli 134 prosenttia.

Tuontivolyymin kasvu ja myös tuotteiden kohdennettu valvonta selittävät osaltaan rajua kasvua, kertoo Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ryhmäpäällikkö Sanna Välimäki Huomenta Suomessa.

– EU lisää jatkuvasti erilaisiin rekistereihin uusia vaarallisia aineita. Esimerkiksi vuonna 2022 tuli lilial-niminen aine, mikä osaltaan selittää sen, miksi määrät ovat kasvaneet, sanoo Measurlabsin perustaja ja toimitusjohtaja Teemu Myllymäki.

Lilial on kosmetiikassa ja hajuvesissä käytettävä hajuste, jonka on todettu olevan haitallinen lisääntymisterveydelle.

Hinta ratkaisee

Jos kuluttaja haluaa omalla toiminnallaan vähentää riskiä, kannattaa ehdottomasti ostaa EU-lähtöisiä tuotteita, asiantuntijat suosittelevat. EU:n isoista ketjuista on pääsääntöisesti turvallista ostaa tuotteita.