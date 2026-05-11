Poliisi epäilee Vaasan parvekeammuskelijaa nyt tapon yrityksestä.

Pohjanmaan poliisi on jatkanut Vaasan Palosaarella viikonloppuna tapahtuneen ammuskelun tutkintaa. Poliisi sai lauantaina iltapäivällä ilmoituksen, jonka mukaan kerrostalon parvekkeelta oli ammuttu laukaus.

– Laukaus oli ammuttu kohti käytöstä poistetun rakennuksen ikkuna-aukkoa. Ikkunalasi oli mennyt rikki jo aiemmin, kertoo jutun tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Mikko Uusimäki.

– Aseesta ei ole vielä täyttä varmuutta, mutta poliisin käsityksen mukaan kyseessä oli pitkäpiippuinen metsästysase. Pienoiskivääriä isompi.

Poliisi tutki tapausta ensin ampuma-aserikoksena ja vaaran aiheuttamisena.

– Nyt epäilty rikosnimike on muuttunut tapon yritykseksi, sillä käytöstä poistetussa rakennuksessa oli useita ihmisiä ampumisen aikaa, Uusimäki sanoo.

– Kun ammutaan ihmisjoukkoa päin, pitää ymmärtää, että joku saattaa kuolla.

Tällä kertaan kukaan ei kuitenkaan loukkaantunut tilanteessa.

Motiivista ei varmuutta

Poliisi otti lauantaina tapahtumapaikalta kiinni noin 60-vuotiaan miehen. Hän on edelleen kiinniotettuna.

– Mahdollisesta vangitsemisesta pitää keskustella vielä syyttäjän kanssa, päätöstä asiasta ei ole vielä tehty, Uusimäki kertoo.

Lain mukaan poliisin on esitettävä epäiltyä vangittavaksi neljän päivän kuluessa kiinniotosta, jos haluaa pitää tämän tutkintavankeudessa.

Poliisilla ei toistaiseksi ole varmuutta teon motiivista. Poliisilla on kuitenkin viitteitä siitä, että ampumisen taustalla oli jonkinlaista ärsyyntymistä naapurirakennuksen tapahtumiin. Asiaa kuitenkin selvitellään vielä.