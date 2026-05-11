Sateet tuovat helpotusta myös siitepölyallergikoille.
Alkanut viikko tuo kauan kaivattua sateen ropinaa, sillä maasto on rutikuivaa pitkän kuivan jakson jälkeen. Sadealueet liikkuvat etenkin maan länsi- ja pohjoisosien yli.
– Kyllä nyt ollaan siinä tilanteessa, että vettä kaivataan, meteorologi Liisa Rintaniemi sanoo.
Maan länsiosissa vettä voi ropista parhaimmillaan parikymmentäkin millimetriä.
Siitepölyallergikoille helpotusta
Koivun siitepölymäärät ovat nyt huipussaan, ja sateet tuovat ainakin pientä helpotusta myös siitepölyallergikoille.
– Hetkellisesti saattaa helpottaa, mutta sanoisin, että koivun siitepölymäärät pysyvät melko runsaina näistä muutamista sateista huolimatta. Ehkä ne vievät kuitenkin pahinta pölinää pois viikon puolivälin paikkeilla.
Lämpöä piisaa
Sateista huolimatta lämmintä riittää edelleen. Suomen itäpuolella liikkuu lämmintä ilmaa ja ukkosia, jotka saattavat ajoittain ulottua itäiseen Suomeen.
– Vaikka on sateista, en sanoisi, että tämä viikko on kovin kylmä. Varsinkin öissä näkyy lämpöä. Luulen, että aika kivasti kevätkin etenee jopa kesäksi tällä viikolla.