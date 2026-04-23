Auton entisen omistajan kaikki tiedot näkyivät selvästi eräässä käytetyn auton myynti-ilmoituksessa.
Autoliike J. Rinta-Joupin ilmoituksessa Huutokaupat.com-sivustolla myytiin käytettyä autoa. Yhdessä kuvassa näkyi auton entisen omistajan nimi, kotiosoite ja puhelinnumero.
– Suhtaudumme tietosuojakäytäntöasiaan hyvin vakavasti. Ohjeistus on, että tiedot peitetään, mutta nyt ilmoituksen asettajalla on ajatus selvästi katkennut ilmoitusta asettaessa, J. Rinta-Joupin johtaja Harri Paavola kommentoi tapausta MTV Uutisille.
Paavola kertoi korjaavansa tilanteen välittömästi ja hetken kuluttua entisen autonomistajan tiedot sisältänyt kuva olikin poistettu myynti-ilmoituksesta.
Paavolan tiedossa ei ole muita vastaavia tapauksia, joissa entisen autonomistajan tiedot olisivat vuotaneet julkisuuteen myynti-ilmoituksessa.
– Tietosuojakäytäntöä on käyty läpi firman useissa palavereissa ja korostettu sen sääntöjä sekä tärkeyttä asiakastyössä, Paavola sanoo.
Myös tietosuojavaltuutettu korostaa, ettei auton aiemman omistajan henkilötietojen näkyminen myynti-ilmoituksessa ole missään määrin perusteltua.
– Jos tällaisia tietoja huomaa, asiasta tulisi ilmoittaa autoliikkeelle, jotta yritys voi korjata tällaisen ilmeisen virheen ilmoituksessaan, apulaistietosuojavaltuutettu Heljä-Tuulia Pihamaa kommentoi MTV Uutisille.
Minkä verran tämäntyyppisiä yhteydenottoja tulee tietosuojavaltuutetulle ja miten niihin reagoidaan?
Pihamaan mukaan yleisin syy organisaatioiden ilmoittamille henkilötietojen tietoturvaloukkauksille on inhimillinen virhe, jossa tietoja on esimerkiksi vahingossa päätynyt väärälle vastaanottajalle tai julkaistu näkyville liian laajasti.