Markkinoilta poistetuissa tuotteissa oli useimmiten joko sähköiskun tai tulipalon vaara.
Markkinoilta poistettiin viime vuonna 55 vaarallista sähkölaitetta, kertoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes).
Tukes kohdistaa valvontaa riskiperusteisesti niihin tuotteisiin, joissa epäillään olevan turvallisuuspuutteita. Poistetuista tuotteista 18 oli niin vaarallisia, että ne piti kerätä pois myös kuluttajien käytöstä.
Lisäksi kolmea tuotetta kiellettiin asettamasta saataville. Lievemmin vaatimusten vastaisille tuotteille annettiin 64 huomautusta.
Eniten turvallisuuspuutteita oli latauslaitteissa ja erilaisissa valaisimissa. Useimmiten tuotteissa oli joko sähköiskun tai tulipalon vaara.
Voit tarkastaa itse, mitkä kaikki tuotteet on poistettu markkinoilta – tiedot löytyvät Vaarallisettuotteet.fi-sivustolta.
Tukes teki vuonna 2025 noin 720 markkinavalvontakäyntiä kivijalkamyymälöihin ja verkkokauppoihin.
– Yritykset toteuttivat suurimman osan toimenpiteistä vapaaehtoisesti, eli emme tehneet asiassa velvoittavia päätöksiä. Olemme myös viime vuosina havainneet, että tuotteiden markkinoilta poistot ovat lisääntyneet, ja käytäntö, jossa tuotteiden toimitus lopetetaan, mutta myymälöiden varastot myydään loppuun, on lähes poistunut, avaa johtava asiantuntija