Omakotitalon omistajaksi voi päästä Suomessa helposti uuden henkilöauton hinnalla.

Suomessa on myynnissä satoja omakotitaloja alle 40 000 eurolla. Esimerkiksi Etuovi välittää parhaillaan noin 650:tä 10 000–40 000 euron hintahaarukkaan menevää omakotitaloa.

Tällaisten kohteiden määrä on kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa.

– Kun asuntokaupalla menee vähän vaisummin, niin silloin myöskin se tavara, joka ei ole ehkä sitä ihan niin sanotusti halutuinta, liikkuu kaikkein huonoimmin, johtaja Tuomo Räsänen Alma Marketplace Real Estatesista kertoi Huomenta Suomessa torstaiaamuna.

Räsänen selittää vanhojen omakotitalojen kysynnän heikkoutta myös kaupungistumisella.

– Ihmiset muuttavat kasvukeskuksiin, joita Suomessa on ehkä juuri ja juuri kymmenen. Kun etäisyys palveluihin on suurempi, kysyntä vain on aika alhaalla, Räsänen sanoo.

Entisestään myyntiä hidastuttaa varsin mittava remonttivelka, joka halvan omakotitalon mukana usein tulee.

– Se on sellainen tekijä, joka ei houkuta kuluttajaa. Ei se kyllä valitettavasti tunnu houkuttelevan pankkiakaan, mitä tulee esimerkiksi remonttilainojen saamiseen, Räsänen sanoo.

Ostajaa pitkään odottavat edulliset omakotitalot ovat tyypillisesti 1940–1970-luvulla rakennettuja. Tätä vanhemmassa asuntokannassa nähdään itsessään enemmän arvoa, ja toisaalta modernimmat omakotitalot käyvät kyllä kaupaksi.

– Mutta tämä välikausi 40-luvulta 70-luvun loppuun, se on se ongelmallinen, Räsänen sanoo.

Mitä remonttikohteesta haaveilevan kannattaa muistaa tehdä ennen ostopäätöstä?