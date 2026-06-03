Olga Temonen kertoo kirjassaan syöpädiagnoosin alkuvaiheista.

Toimittaja Anneli Juutilainen kirjoitti näyttelijä Olga Temosen tarinan, joka ilmestyi tänään. Olga Temonen. Aika jonka sain (WSOY) -kirjassa palataan hetkiin, kun Olga sai syöpädiagnoosin ja aloitti hoidot.

Lokakuussa vuonna 2023 Olga kuuli pysäyttäviä uutisia lääkäriltä, kun hän sai aivosyöpädiagnoosin. Olga meni yksityiseen syöpäsairaalaan tutustumiskäynnille yhdessä siskonsa kanssa yhdeksän päivää myöhemmin. Kirjan mukaan lääkäri rauhoitteli, ettei koepalan otolla ollut kovaa kiirettä, koska tämä ei uskonut ensimmäisten aivokuvien perusteella, että kasvain kasvaisi aggressiivisesti.

Lääkäri kehotti kirjan mukaan Olgaa elämään mahdollisimman normaalisti.

– Se ei oikein onnistunut, sillä seuraavien viikkojen aikana oireeni etenivät rytinällä. Tein kaiken kuin hidastetusti. Energisyyteni oli hiipunut ja makasin sikiöasennossa keittiö huoneemme vanhalla puisella sohvalla. Jälkikäteen olemme arvelleet, että kasvain on kasvanut silloin ja seuraavina viikkoina vauhdilla.

Reilu kolme viikkoa aivokasvaimen löytämisen jälkeen Olga sai ajan koepalan ottoon Meilahden Syöpätautien klinikalta. Päivä oli 2. marraskuuta.

Kirjassa kerrotaan, kuinka Olga ajatteli asioiden lähtevän etenemään nopeasti sen jälkeen, kun koepala oli otettu. Luvassa oli kuitenkin tulosten odottamista ja se turhautti. Olga oli sairastumista edeltävänä kesänä ottanut terveysvakuutuksen, josta sai vakavasti sairastuttuaan 50 000 euron kertakorvauksen.